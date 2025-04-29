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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 11:50
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 11:55
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Gazeteci Ceren Kaynak İskit son yolculuğuna uğurlandı

“Ceren her daim kadınların sesine ses, mücadelesine destek oldu. Kadın gazeteci olarak, kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini hep ileriye taşıdı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Ceren Kaynak İskit son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraf: sendika.org

Ankara’da 27 Nisan’da hayatını kaybeden gazeteci Ceren Kaynak İskit, dün (28 Nisan) Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ceren Kaynak İskit’in cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda gazeteci ile feminist hareketten ve Halkevleri’nden mücadele arkadaşları da katıldı.

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sendika.org’un haberine göre, Kaynak’ın mücadele arkadaşı Döndü Kurşunoğlu törende yaptığı konuşmada, “Ceren her daim kadınların sesine ses, mücadelesine destek oldu. Kadın gazeteci olarak kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini hep ileriye taşıdı” dedi.

Kurşunoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her direnişte, her mücadelede yan yana, omuz omuza yürüdü bizlerle. Bize düşen onun kocaman gülüşünün, mücadelesinin, umudunun, yoldaşça duruşunun mirasını taşımak. Hoşça kal Ceren. Yıldızlar yoldaşın olsun.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
ceren kaynak iskit
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