Gazeteci Ceren Kaynak İskit son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da 27 Nisan’da hayatını kaybeden gazeteci Ceren Kaynak İskit, dün (28 Nisan) Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ceren Kaynak İskit’in cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda gazeteci ile feminist hareketten ve Halkevleri’nden mücadele arkadaşları da katıldı.

Ceren Kaynak İskit kimdir?

sendika.org’un haberine göre, Kaynak’ın mücadele arkadaşı Döndü Kurşunoğlu törende yaptığı konuşmada, “Ceren her daim kadınların sesine ses, mücadelesine destek oldu. Kadın gazeteci olarak kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini hep ileriye taşıdı” dedi.

Kurşunoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her direnişte, her mücadelede yan yana, omuz omuza yürüdü bizlerle. Bize düşen onun kocaman gülüşünün, mücadelesinin, umudunun, yoldaşça duruşunun mirasını taşımak. Hoşça kal Ceren. Yıldızlar yoldaşın olsun.”

Canımız, yoldaşımız gazeteci Ceren Kaynak İskit'i bugün son yolculuğuna uğurladık.



"Ceren her direnişte, her mücadelede yan yana, omuz omuza yürüdü bizlerle. Bize düşen onun kocaman gülüşünün, mücadelesinin, umudunun, yoldaşça duruşunun mirasını taşımak."



Seni unutmayacağız.… pic.twitter.com/I5TGy46C9V — Halkevleri (@Halkevleri2) April 28, 2025

(VC)