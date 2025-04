Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti

Ankara’da sabah saatlerinde mide rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gazeteci Ceren Kaynak İskit’in, gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ceren Kaynak İskit’in vefat haberini, DİSK’e bağlı Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) duyurdu.

Sendikanın X hesabından yapılan paylaşımda, “Gazeteci dostumuz Ceren Kaynak İskit'i kaybettiğimizi büyük bir acıyla öğrendik. DİSK Basın-İş olarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz,” denildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi de yaptığı açıklamada, “Kendisi her daim meslektaşlarıyla dayanışan, onların yanında olan, toplumsal olaylarda her zaman kamerasını alarak sahaya inen ve karşılaştığı zorluklara, güvencesizliklere rağmen gazetecilik mesleğini yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyen bir gazeteciydi. Onun anısına söz veriyoruz, biz de gazetecilik yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Halkevleri: “İyi ki yollarımız kesişti”

Ceren Kaynak İskit’in üyesi olduğu Halkevleri de sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı:

“Mücadele arkadaşımız, üyemiz gazeteci Ceren Kaynak İskit’i kaybettik. GYK üyemiz sevgili Hadi’nin yol arkadaşı, yoldaşımız Ceren’in aniden aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu hakikatin peşini bir an olsun bırakmayan azmiyle hatırlayacak, mücadelemizde yaşatacağız. İyi ki yollarımız kesişti, yıldızlar yoldaşın olsun...”

Ceren Kaynak İskit’in cenazesi, yarın (28 Nisan) ikindi namazını müteakiben Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nden kaldırılacak.

Ceren Kaynak İskit kimdir?

