Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe’nin gözaltına alınıp serbest bırakılması, T24 yazarı Tolga Şardan’ın da tutuklanmasının ardından bugün de Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç gözaltına alındı.

Erdinç’in Balıkesir Ayvalık’taki evine gelen polis, Erdinç’in cep telefonu ve bilgisayarına el koydu.

Erdinç, Tolga Şardan’ın tutuklanmasına gerekçe olan MİT’in yargı raporuyla ilgili paylaşım yapmış ve “MİT durup durup Erdoğan'a rapor hazırlamıyor. 11 Aralık 2020’de MİT'te organize suçla ilgili bir birim kuruldu. Peker'in açıklamalarıyla başlayan süreç de dahil pek çok olay ve operasyon bu birimle ilişkili. En az iki aydan beri Ankara'da yedi sekiz savcının çalıştığı ‘operasyonların anası’ diyebileceğimiz bir büyük hazırlık var. Bunu özellikle Bakırköy Adliyesi'ni işaret ederek defalarca telaffuz ettim, bazı mahalli idarelere, icra dairelerine kadar uzanan bir soruşturma. Çağlayan ve Bakırköy'den hiç söz etmeyen İsmail Uçar'ın dilekçesinin de bu noktada bu soruşturmalara ön almak için basına sızdırıldığını düşünüyorum. Yerel seçimler öncesi muhtemel operasyonun yıldızı kim olacak? Burada herkesin bildiği ama kimsenin sesini çıkarmadığı akçalı işler, asansör meseleleri, televizyon kanalları önlerine konduğunda Yerlikaya güzellemelerini ve o yenilen hurmaları hatırlamak gerekir” diye yazmıştı.

SANSÜR KILICI ÇALIŞIYOR T24'ten Tolga Şardan MİT'in "Yargı Raporu"nu haberleştirdiği için tutuklandı

Gazeteci Dinçer Gökçe serbest bırakıldı

(HA)