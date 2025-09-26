ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 14:29
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 14:31
2 dk Okuma

Gazeteci Celalettin Yalçın'a adli kontrolle tahliye

Mahkeme heyeti, 6 yıl 3 aylık önceki mahkûmiyet yönünden direnme kararı verdi; ancak tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Yalçın’ın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Celalettin Yalçın’a adli kontrolle tahliye
Fotoğraf: MA

“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılanan gazeteci Celalettin Yalçın hakkında tahliye kararı verildi. Yeniden yargılamanın ilk duruşması, Çağlayan’daki İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

MA'daki habere göre, Yalçın, bulunduğu Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Avukatı, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak salonda hazır bulundu. DFG Eşbaşkanı Selman Çiçek, Yalçın’ın ailesi ve meslektaşları da duruşmayı izledi.

Mahkeme, Yalçın’ın Kürtçe savunma talebini kabul etti. Yargıtay’ın önceki mahkûmiyet kararını bozduğunun hatırlatılması üzerine Yalçın, “Bozma kararındaki lehime olan hususları kabul ediyorum” dedi.

Savcılık, önceki mahkûmiyetin yerinde olduğunu ileri sürerek “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutukluluğun devamını istedi. Yalçın ise yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu belirterek “Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Avukat Çakmak, Yalçın hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu, toplam tutukluluk süresinin infaza denk geldiğini vurguladı. Yargıtay bozmasının delil yetersizliği ve “gerekçe–hüküm orantısızlığı”na dayandığını belirten Çakmak, dosyada istihbari bilgilerin somutlaştırılmadığını, evde bulunan birkaç dergi ve notun “kuvvetli suç şüphesi” oluşturmadığını söyledi; beraat ve tahliye istedi.

Mahkeme heyeti, 6 yıl 3 aylık önceki mahkûmiyet yönünden direnme kararı verdi; ancak tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Yalçın’ın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmetti. Adli kontrol kapsamındaki yükümlülüklerin detayları duruşma tutanağına işlendi.

12 Aralık 2024
25 Eylül 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü düşünce özgürlüğü
