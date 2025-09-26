Gazeteci Celalettin Yalçın’a adli kontrolle tahliye

“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılanan gazeteci Celalettin Yalçın hakkında tahliye kararı verildi. Yeniden yargılamanın ilk duruşması, Çağlayan’daki İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

MA'daki habere göre, Yalçın, bulunduğu Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Avukatı, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak salonda hazır bulundu. DFG Eşbaşkanı Selman Çiçek, Yalçın’ın ailesi ve meslektaşları da duruşmayı izledi.

Mahkeme, Yalçın’ın Kürtçe savunma talebini kabul etti. Yargıtay’ın önceki mahkûmiyet kararını bozduğunun hatırlatılması üzerine Yalçın, “Bozma kararındaki lehime olan hususları kabul ediyorum” dedi.

Savcılık, önceki mahkûmiyetin yerinde olduğunu ileri sürerek “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutukluluğun devamını istedi. Yalçın ise yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu belirterek “Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Avukat Çakmak, Yalçın hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu, toplam tutukluluk süresinin infaza denk geldiğini vurguladı. Yargıtay bozmasının delil yetersizliği ve “gerekçe–hüküm orantısızlığı”na dayandığını belirten Çakmak, dosyada istihbari bilgilerin somutlaştırılmadığını, evde bulunan birkaç dergi ve notun “kuvvetli suç şüphesi” oluşturmadığını söyledi; beraat ve tahliye istedi.

Mahkeme heyeti, 6 yıl 3 aylık önceki mahkûmiyet yönünden direnme kararı verdi; ancak tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Yalçın’ın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmetti. Adli kontrol kapsamındaki yükümlülüklerin detayları duruşma tutanağına işlendi.

Medya Gözlem Raporları

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)