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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2023 17:24
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2023 20:18
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Gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti

Kanser hastası olan Bilal Çetin 65 yaşındaydı. Yeni Yüzyıl, Radikal, Sabah, Vatan, Dünya ve Cumhuriyet’te muhabirlik, köşe yazarlığı ve Ankara temsilciliği gibi görevlerde bulunmuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/18/ankara-basininin-onde-gelen-isimlerinden-bilal-cetin-karaciger-kanserine-yenik-dustu.jpg

Gazeteci Bilal Çetin 65 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok ulusal gazetede muhabirlik, köşe yazarlığı ve temsilcilik yapan Çetin, bir süredir Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Çetin'in ölüm haberini, "Cumhuriyet yıllarında birlikte çalışmıştık. Sessiz, sakin ama haberin kokusunu iyi alan bir gazeteciydi… O da veda etti bizlere…" diyerek duyurdu.

Bilal Çetin hakkında

1958’de İzmir Bergama’da doğdu. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi. Gazeteciliğe, 1979’da Türk Haberler Ajansı’nda başladı.

Rapor, Yeni Asır, Dünya, Cumhuriyet gazetelerinde ekonomi muhabirliği ve bir süre Radikal Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah ve Vatan gazetelerinde Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olarak çalıştı.

 “Hayali İhracatın Boyutları-Soygun” isimli bir kitabı Bilgi Yayınevi’nden çıktı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen başarı ödülü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü sahibi.

(HA)

Bilal Çetin
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