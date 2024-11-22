Gazeteci Beritan Canözer'e hapis cezası

Gazeteci Beritan Canözer, 2013 ile 2016 yılları arasında sosyal medya hesaplarında yaptığı haberleri sosyal medyada paylaşması gerekçe gösterilerek 2019 yılında hakkında, “Basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açılmıştı. Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Beritan Canözer’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve beğenileri gerekçe göstererek 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Beritan Canözer’in avukatı Resul Temur, bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, Beritan Canözer’in avukatının istinaf talebini esastan reddetmesi üzerine davayı 2021 yılında Yargıtay’a taşıdı. Temyiz incelemesini 2024 yılında tamamlayan Yargıtay 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek cezanın onanmasına karar verdi. Ayrıca kesinleşen bu karar ile birlikte Beritan Canözer cezaevine girecek.

'Heyecanlı' olduğu için gözaltına alındı

Gazeteci Beritan Canözer, Diyarbakır’da 2016 yılında haber takibini yaptığı yürüyüşte “Heyecanlı” olduğu için, “Makul şüpheli” olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp 3 ay kadar cezaevinde kaldı. Beritan Canözer, gazetecilik mesleğine başladığı 2014 yılından bu yana geçen 10 yıllık sürede yaptığı röportaj ve yazdığı haberler, haber takibini yaptığı yürüyüş ve basın açıklamalarına katılmak, yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı evine 6 defa polis baskını yapıldı. Beritan Canözer, hakkında açılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek bugüne kadar 5 defa gözaltına alındı, 2 defa tutuklandı, 7 defa ifadeye çağrıldı ve hakkında 8 dava açıldı.

Ceza üstüne ceza verildi

Beritan Canözer hakkında “Örgüt üyesi” ve “Örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 4, “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 3, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla bir dava olmak üzere toplam 8 dava açıldı. Beritan Canözer, “Örgüt üyesi” ve “Örgüt propagandası” iddialarından yargılandığı 3 davadan beraat ederken, 3 ay tutuklu kaldığı davada ise mükerrer olduğu gerekçesiyle dava düşürüldü. Beritan Canözer, “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı 4 ayrı davada toplam da 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İki davada verilen toplam 2 yıl 6 aylık cezalar ertelenirken, iki ayrı davada verilen 1 yıl 10 ay 15 gün ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezaları ise ertelenmedi.

(ED)