Gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu

Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner şikayetini geri çekmesinin ardından İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Barış Pehlivan’ın yargılandığı davayı düşürdü.

Bunun üzerine Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği tahliye başvurusu yaptı. Hakimlik denetimli serbestlik kararı verdi.

Kararın Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmesinin ardından Pehlivan tahliye edildi. Maltepe Açık Cezaevi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pehlivan "Hiç olmaması gereken süreç yaşadım. Maalesef bu iktidar, yargı sistemi beni 3 aylığına cezaevine soktu. Hak ettiğim denetimli serbestlik hakkını bana çok gördüler. Bu hakkımı savunmak için ciddi mücadele verdik. En sonunda bir davanın düşmesiyle birlikte denetimli serbestliğe ayrıldım. Yargıdaki çürümüşlüğün yanında okyanusta kum tanesi kadar kalıyor. Türkiye'de gazetecilere olan baskıları çözmüyor. Benimki sadece küçük simge" dedi.

Pehlivan "Umarım böyle süreçleri daha az yaşadığımız Türkiye'ye kavuşuruz. Dün nasıl gazetecilik yaptıysam yine aynı gazeteciliği yapmaya devam edeceğim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Barış Pehlivan, Libya’da öldürülen MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesini yazdığı için Mart 2020’de MİT Kanunu’na muhalefetten 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pehlivan, cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra 9 Eylül 2020’de denetimli serbestlikle tahliye oldu.

Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in Cumhuriyet’te Barış Pehlivan’ın kaleme aldığı bir yazıyı şikayet etti. Pehlivan hakkında açılan dava nedeniyle denetimli serbestliği bozuldu ve cezaevine girmek zorunda kaldı.

Pehlivan, yazısında bir iş kadınının Yargıtay üyesi hakkında yaptığı şikayeti köşesine taşımıştı. Yazıda Pehlivan, Aydıner'in bir iş kadınıyla bir uyuşturucu kaçakçısı arasında arabuluculuk yaptığını ileri sürüyordu.

Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düştü, serbest bırakılması bekleniyor

(HA)