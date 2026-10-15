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YT: Yayın Tarihi: 15.10.2026 17:40 15 Ekim 2026 17:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.10.2026 17:59 15 Ekim 2026 17:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı

Fon soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Özgür, Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı
Fotoğraf: Evrensel
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Halk TV yazarı ve programcısı Bahadır Özgür gözaltına alındı.

halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, gelişmeyi X hesabından “Bahadır Özgür gözaltına alınıyor” sözleriyle duyurdu.

Gözaltı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında “soruşturmanın gizliliğini ihlal” iddiasına dayanıyor.

Evrensel Gazetesi, polisin Özgür’ü Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğünü yazdı.

Soruşturmadaki listeyi haberleştirmişti

Bahadır Özgür, 13 Ekim’de yayımladığı “Fon vurgunu listesinde bir ‘sehven’ olayı daha!” başlıklı haberinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aralarında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da bulunduğu 141 kişilik malvarlığı tedbiri listesini ilgili kurumlara gönderdiğini aktarmıştı.

Özgür, başsavcılığın 13 Ekim’de yeni bir yazı göndererek listedeki 29 kişinin adının ‘sehven’ yer aldığını bildirdiğini yazmıştı. Bu kişiler arasında Enver Çevik ve Kemal Akkaya’nın da bulunduğunu belirtmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise aynı gün yaptığı açıklamada, yeni bir tedbir kararı almadığını, daha önce kaldırdığı bazı tedbirlere ilişkin bilgilerin ilgili kurumlara yanlışlıkla ulaşmadığını bildirmişti.

Başsavcılık, bu durumu yeni bir yazıyla düzelttiğini ve 109 kişi hakkındaki malvarlığı tedbirlerinin devam ettiğini açıklamıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Bahadır Özgür Basın Özgürlüğü gazetecilere baskı Fon Soruşturması
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