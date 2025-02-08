Gazeteci Aziz Köylüoğlu IKBY’de öldürüldü

Gazeteci Aziz Köylüoğlu'nun, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye ilinin Ranya ilçesinde 27 Ocak’ta düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, "Demokratik Basın Birliği" (YRD) Genel Koordinasyonu'ndan yapılan açıklamada, Köylüoğlu'nun Türkiye saldırısında hayatını kaybettiği öne sürüldü, “Aziz yoldaşın kalemi yerde kalmayacak, sesi-sözü daha gür biçimde yankılanacaktır” denildi.

Aziz Köylüoğlu kimdir?

1976’da Diyarbakır’da dünyaya gelen Aziz Köylüoğlu, 2000’li yılların başında gazetecilik hayatına başladı.

Köylüoğlu, meslek hayatı boyunca muhabir-kameramanlıktan editörlüğe, haber müdürlüğünden genel yayın yönetmeliğe kadar basının her alanında çalışma yürüttü. Gazete, ajans, televizyon ve en son dijital medya çalışmalarında aktif görevler üstlendi.

IKBY'nin pek çok ilinde çalışmalarını yürüten Köylüoğlu, Rojava’da da gazetecilik faaliyetleri sürdürüyordu.

(EC)