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HABER
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 11:43
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2023 13:54
3 dk Okuma

Gazeteci Ayça Söylemez, Akın Gürlek’in şikayetiyle hakim karşısına çıktı

Ayça Söylemez, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ağır ceza mahkemesi yargıcıyken kaleme aldığı 'Yetenekli hakim bey’ başlıklı makalesi nedeniyle yargılanmaya başladı. Duruşma savcısı verdiği mütalaada Söylemez'in hapisle cezalandırılmasını istedi.

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Hikmet Adal

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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/22/gazeteci-ayca-soylemez-akin-gurlekin-sikayetiyle-hakim-karsisinda.jpg

bianet insan hakları editörü, gazeteci Ayça Söylemez, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayetiyle bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Söylemez avukatı Güçlü Sevimli ile birlikte katıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu duruşmayı takip etti.

Dava gerekçesi Söylemez’in 18 Şubat 2020’de BirGün’de kaleme aldığı ‘Yetenekli hakim bey’ başlıklı makale. Söylemez ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’le suçlanıyor.

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"Kamuya açık dava ifşa olarak nitelendirilemez"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Söylemez iddianameye karşı kısa bir savunma yaptı.

Söylemez, yazının kaleme alındığı dönem İstanbul’da ağır ceza mahkemesi başkanı olan Akın Gürlek’in yargıladığı gazeteci Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, Barış Akademisyenleri ile Sözcü gazetesi yöneticisi ve yazarlarının kamuoyunca tanındığını, bu isimlerin kamuoyunu ilgilendirdiğini ve haber değeri olduğunu söyledi.

Yazıdaki tüm bilgilerin kamuya açık görülen davalardaki beyanlardan ibaret olduğunu ifade etti.

İddianamede ifşadan bahsedildiğini belirten Söylemez “Yazılarımın hepsi ifade özgürlüğü kapsamında. Zaten aleni olmayan bir bilginin kamuya ifşası da söz konusu değil” diye konuştu.

Canan Coşkun, Barış Pehlivan, Buse Söğütlü davaları

Ardından avukatı Güçlü Sevimli söz aldı. Sevimli, Akın Gürlek’in şikayetiyle yargılanan başka gazetecilerin davalarına atıf yaptı.

Canan Coşkun, Barış Pehlivan, Buse Söğütlü davalarından örnekler verdi ve beraat ettiklerini hatırlattı.

Ayrıca Ankara’da savcı Yüksel Kocaman’ın şikayetiyle yargılanan Alican Uludağ’ın istinafa giden dosyasını mahkemeye sundu. Sevimli, istinafın beraat kararında atıf yaptığı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından bahsetti.

“Ayça Söylemez gibi Akın Gürlek’in şikayetiyle yargılanan çok sayıda gazeteci gördük. Tamamından beraat ettiler” dedi.

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Sevimli ayrıca Türkiye’de Terörle Mücadele Kanunu Madde 6'yı çalışan az sayıdaki akademisyenden Timuçin Köprülü’nün konu hakkında yazdığı makaleyi mahkemeye sundu.

Sevimli, Körülü’nün “Uygulamada mahkemeler terörle mücadelede görev almış kavramını çok geniş uygulamaktadırlar. Oysa 6. maddenin amacı bu değil. Dar yorumlanmalı” sözlerine beyanında yer verdi. Akın Gürlek’in terörle mücadelede görev almadığını söyledi.

Yine Köprülü’nün “Hedef gösterme çok net açık ve anlaşılır olmalıdır” sözlerini alıntılayan Sevimli, Söylemez’in yazısından herhangi bir hedef gösterme olmadığını savundu.

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Savcı ceza istedi

Ardından mahkeme başkanı Yusuf Polat, duruşma savcısı Egemen Savun’dan mütalaa vermesini istedi.

Savun mütalaasında Akın Gürlek’in mağdur olduğunu belirterek Söylemez’in cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine Söylemez’in avukatı Sevimli mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme de bir sonraki duruşma tarihi olarak 19 Mart 2024 saat 10.00’u kararlaştırdı.

(HA)

gazeteci yargılamaları ayça söylemez akın gürlek tmk 6
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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