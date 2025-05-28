Gazeteci Altan Sancar, Ekrem İmamoğlu paylaşımı nedeniyle ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Altan Sancar hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün (19 Mart) attığı bir tweet ve CHP kurultayıyla ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturma haberini Altan’ın avukatı Yeşu Beğtaş duyurdu. Beğtaş, Altan’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)’ isnadıyla ifadeye çağrıldığını söyledi.

Öğleden sonra ifade vermeye giden Altan'a "Ben bitmeyen devir, dönmeyen devran görmedim ve okumadım. Ama öyle, ama böyle. Mesele nerede durduğunuz olacak" ve "CHP’nin tüm milletvekilleri yarın CHP Genel Merkezi’nde olacak. CHP’ye kayyuma dair duyumlar geliyor." paylaşımları soruldu.

Altan, ifadeden sonra İmamoğlu paylaşımıyla ilgili "Türkiye’nin en büyük kentini üç defa seçilerek yöneten bir siyasetçinin gözaltına alınması, içinde bulunduğumuz devir ve dönemle doğrudan ilişkilidir. Ülke ve dünya tarihi bu tarz örnekler ile doludur. Siyasi tarih okumalarına ağırlık veren bir vatandaş olarak buna vurgu yaptım. Ayrıca söz konusu soruşturmanın kamuya mal olmuş tüm içeriklerini okuyarak haberleştirdiğim için haklılığım olduğunu da düşünüyorum. Söz konusu paylaşım sonrası da Türkiye’de herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, bundan kaynaklı kin ve düşmanlık ortaya çıkmamıştır. Türkiye Cumhuriyet’inde ifade özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Kimseyi hedef göstermeyen, sonuçları itibariyle olumsuzluklara yol açmayan bir dönem eleştirisi yargılama konusu olmamalıdır." açıklaması yaptı.

CHP kurultayı paylaşımıyla da ilgili "Paylaşımlarda bir suç olmadığı gibi, halkı bilgilendirme amacı bulunmaktadır. Zaten paylaşımın devamında ve sonrasında yazdıklarım ile de paylaşımımın haber niteliğinde olduğunu, gazeteci olarak duyum aldığımı dile getirdim. Paylaşım içeriğinde suç teşkil edecek hiçbir cümle yoktur. Burada Türkiye’nin ana muhalefet partisine yönelik yürütülen yargı sürecine dair bilgilendirme amacıyla yaptım. Haberimin arkasında olduğumu da sonraki paylaşımlarımda vurguladım. CHP’ye kayyum davasının duruşmasında bu yönde bir karar çıkabileceği kuvvetli ihtimal olarak kulislerde konuşulurken, bir gazetecinin bunu haberleştirmesi ve bunu yazarken de bunun bir duyum olduğunu belirtmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ekrem İmamoğlu’nun bayramdan önce gözaltına alınacağı bir televizyon kanalında açık açık dile getirilmişti. Söz konusu paylaşım ile o gün orada İmamoğlu gözaltına alınacak duyumu geldi sözü arasında bir fark bulunmamaktadır. O sözlere soruşturma açılmıyor ise buna da açılmamalıdır. Açılıyor ise ona da açılmalıdır. Haber niteliği taşıyan ve görünen gerçekliğe uygun olan paylaşımım nedeniyle yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Gazeteciliğin yargılanmasını doğru bulmuyorum." dedi.

(HA)