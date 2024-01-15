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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 18:25
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 18:29
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Gazeteci Altan Sancar'a mermili tehdit

Jitemci isimli bir hesap Altan Sancar’a Instagram’dan Türk bayrağı üzerinde mermi olan bir fotoğraf gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Altan Sancar'a mermili tehdit

Gazeteci Altan Sancar tehdit edildi. Instagram’da ‘Jitemci’ isimli bir kullanıcı Sancar’a Türk bayrağı üzerinde mermi bulunan bir fotoğraf gönderdi.

Sancar, söz konusu tehdit mesajının görselini paylaşarak daha önceki tehditleri hatırlattı ve suç duyurularının sonuçsuz kaldığını söyledi.

Tehdit eden kişinin Kayseri’de yaşadığını tespit ettiğini söyleyen Sancar, şunları kaydetti:

Tam dört yıl önce tehdit mesajları almaya başladım. İki yıl önce de Diyarbakır'da gece yarısı plakasız bir araçla önüm kesilerek silahla tehdit edildim. Ve bu iki olay hakkında da suç duyurusunda bulundum. Aradan uzun zaman geçti, ancak iki dosyada da gelişme olmadı. Bugün yine benzer şekilde mermili tehdit mesajları almaya başladım. Korktuğumdan ve ya ciddiye aldığımdan değil de benim veya ailemin başına gelecek en ufak olumsuzluktan tehdit mesajları atanlar kadar bu dosyalarda bir milim araştırma yapmayanlar da sorumludur. Bu arada tehdit mesajını gönderen kişi Kayseri'de yaşıyor. Daha önce bu hesaptan atacağı mesajı kendi hesabından atınca ortaya çıkmıştı.

(HA)

altan sancar gazeteciye tehdit
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