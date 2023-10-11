Gazeteci Alican Uludağ’a MHP'den Sinan Ateş tehdidi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter’in, Başsavcı Vekili Ahmet Altun’a Sinan Ateş dosyasında bazı şüphelilerin bırakılması karşılığında Yargıtay üyeliği teklif ettiği iddiasını yazan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ tehdit edildi.

Dr. İzzet Ulvi Yönter, ‘Sinan Ateş soruşturması MHP'ye uzandı’ haberinin ardından Alican Uludağ’a hakaret etti ve hedef gösterdi.

Yönter, “Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin…Yargıda hesaplaşacağız…” dedi.

MHP’nin diğer genel başkan yardımcılarından Semih Yalçın da Yönter’e destek vererek gazeteci Alican Uludağ’ı hedef aldı.

Yalçın “Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter’e kara çalmaya yönelik alçakça iftiralara yeltenenler, hesabını ilgili mercilere verecekler. Alican Uludağ türünden şeref ve haysiyet yoksunlarının partimizi ve dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya çalışmalarına sessiz kalmayız. Bu böyle bilinsin” diye konuştu.

İki ismin açıklamalarının ardından Uludağ X’te hakarete uğradı ve tehdit edildi.

Uludağ ise MHP’li isimlerden gelen tehditlere “Bugüne kadar sırtımı hiçbir kişiye, gruba, partiye, örgüte veya cemaate yaslamadım, kimsenin gölgesine sığınmadım; kalemi de üç kuruşluk menfaat için satmadım” diyerek karşılık verdi. Uludağ “Dün burada beni örgütlü olarak tehdit edenler, aba altından sopa gösterenler korkuyorsam namerdim. Sinan Ateş cinayetini yazıyorum diye bir bedel ödenecekse, o bedeli öderim. Kaçmam. Gönderin benim de kapıma iki tane torbacı, kurun pusu. Adresimi bulursunuz. Zerre umurumda değil. Korkuya teslim olup Sinan Ateş’in kızlarının adalet davasını sürdürmekten vazgeçeceğimi mi sanıyorsunuz? Ki o yetimlerin ahı, peşinizi bırakmayacak. Yaşamak gömleği üzerimde oldukça bu davayı yazacağım; herkes sussa da tek başına kalsam da. Bunu da böyle bilin” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti: Türkiye bir mafya ülkesi değildir

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Uludağ'ın Sinan Ateş cinayetiyle ilgili haberleri yüzünden üst düzey MHP yetkililerince hedef gösterilmesi hakkında açıklama yaptı.

Bilgin "Türkiye bir mafya ülkesi değildir" derken son günlerde gazetecilerin sık sık aralarında tarikatlar ve siyasetçilerin de bulunduğu kesimlerce hedef haline getirildiğine dikkat çekti. Yıldız Yazıcıoğlu ve Tolga Şardan’a yönelik saldırılardan örnek verdi.

"Siyasetçiler Anayasa'nın ve yasaların üzerinde olmadıkları gibi denetimden de azade değildirler" hatırlatması yaptı.

Bilgin açıklamasında "Gazetecilerin kamu adına yürüttükleri haber görevi aynı zamanda bir denetim işlevi taşır. Bir gazeteci kamu görevi olarak siyasi bir cinayetin arka planını soruştururken kimseden izin ya da onay almak zorunda değildir" ifadelerine yer verdi.

“Gazeteciler siyasetçilere düşmanlık olsun diye değil kamu yararı için bu haber yapar” dedi.

RSF’den Uludağ’a destek

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da Uludağ’a destek verdi. Önderoğlu “Ankara merkezli üst düzey politik bir cinayeti cezasız bırakma oyunlarını gündeme getiren gazeteci Alican Uludağ’a yönelik tehditleri kınıyoruz. Gazetecileri susturamazsınız! Değerli meslektaşımızın başına bir şey gelirse sorumlularını şimdiden biliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

(HA)