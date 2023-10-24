Gazeteci Ahmet Tulgar mezarı başında anılacak

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, 26 Ekim 2022'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ahmet Tulgar’ı kaybettik

Ahmet Tulgar'a veda: Kaybı bizim için çok büyük

Tulgar, birinci ölüm yıl dönümünde gazeteci, yazar, çevirmen dostları tarafından mezarı başında anılacak.

Ümraniye Kocatepe Mezarlığı 6. Ada'da yapılacak anma saat 14.00'de başlayacak.

Sevgili Ahmet Tulgar'ı 26 Ekim 2023 Perşembe günü 1. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anacağız, bekleriz.



Saat 14.00

Kocatepe Mezarlığı/6. Ada/Ümraniye pic.twitter.com/729Xk0SanF — onur bütün (@onurbtn9) October 24, 2023

Ahmet Tulgar hakkında

Gazeteci-yazar. Meslek hayatında 35 yılı devirdi. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle hapishanedeydi.

1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV'de muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. bianet, Birgün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazdı. bianet'in projesi Atölye BİA'da gazetecilik üzerine dersler verdi. Son olarak yazılarına Gazete Duvar'a devam ediyordu.

Makale ve denemelerini Şehrin Surlarındalar (1992), Tam Yakalandığımız Yerden (2004), Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar (2005), Ben Onlardan Biriyim (2007), Diller Çehreler Barış (2010), Henüz Zaman Var (2013), Bakışın Ritmi (2020), söyleşileri Mahallede Herkes Kahramandır (2004) kitaplarında topladı.

Evsiz Ülke Hikâyeleri (1989), Birbirimize (2009), Duygusal Anatomi (2015), Trajik Nüans (2016), Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı (2018), Arzunun Serbest Dolaşımı (2021) adlı altı öykü kitabı, Volkan'ın Romanı (2006), Çocuklar ve Canavarları (2012) adlı iki romanı var.

(EMK)