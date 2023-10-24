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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 16:52
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 17:01
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Gazeteci Ahmet Tulgar mezarı başında anılacak

Ümraniye Kocatepe Mezarlığı 6. Ada'da yapılacak anma saat 14.00'de başlayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/gazeteci-ahmet-tulgar-mezari-basinda-anilacak-1.jpg

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, 26 Ekim 2022'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Tulgar, birinci ölüm yıl dönümünde gazeteci, yazar, çevirmen dostları tarafından mezarı başında anılacak. 

Ümraniye Kocatepe Mezarlığı 6. Ada'da yapılacak anma saat 14.00'de başlayacak. 

Ahmet Tulgar hakkında

Gazeteci-yazar. Meslek hayatında 35 yılı devirdi. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle hapishanedeydi.

1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV'de muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. bianet, Birgün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazdı. bianet'in projesi Atölye BİA'da gazetecilik üzerine dersler verdi. Son olarak yazılarına Gazete Duvar'a devam ediyordu. 

Makale ve denemelerini Şehrin Surlarındalar (1992), Tam Yakalandığımız Yerden (2004), Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar (2005), Ben Onlardan Biriyim (2007), Diller Çehreler Barış (2010), Henüz Zaman Var (2013), Bakışın Ritmi (2020), söyleşileri Mahallede Herkes Kahramandır (2004) kitaplarında topladı.

Evsiz Ülke Hikâyeleri (1989), Birbirimize (2009), Duygusal Anatomi (2015), Trajik Nüans (2016), Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı (2018), Arzunun Serbest Dolaşımı (2021) adlı altı öykü kitabı, Volkan'ın Romanı (2006), Çocuklar ve Canavarları (2012) adlı iki romanı var.

(EMK)

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ilgili haberler
Ahmet Tulgar yarın son yolculuğuna uğurlanacak
27 Ekim 2022
/haber/ahmet-tulgar-yarin-son-yolculuguna-ugurlanacak-269117
Ahmet Tulgar’ı kaybettik
26 Ekim 2022
/haber/ahmet-tulgar-i-kaybettik-269084
Ahmet Tulgar Birgün'e Geçtiğinden Beri Çok Rahat
21 Mayıs 2008
/haber/ahmet-tulgar-birgun-e-gectiginden-beri-cok-rahat-107108
Rojnameger Ahmet Tulgarî koça dawî kiriye
27 Çiriya Pêşiyê 2022
/haber/rojnameger-ahmet-tulgari-koca-dawi-kiriye-269102
Ahmet Tulgar adına kütüphane açılacak
9 Aralık 2022
/haber/ahmet-tulgar-adina-kutuphane-acilacak-271225
Ahmet Tulgar'ın son paylaşımı Halit Kıvanç içindi
27 Ekim 2022
/haber/ahmet-tulgar-in-son-paylasimi-halit-kivanc-icindi-269109
Gazeteci Ahmet Tulgar anıldı: Yoldaş, dost ve iyi gazeteci
26 Ekim 2023
/haber/gazeteci-ahmet-tulgar-anildi-yoldas-dost-ve-iyi-gazeteci-287000
Aktivistler, Ahmet Tulgara Destek Verdi
26 Temmuz 2005
Ahmet Tulgar: Volkan’ın Romanı’yla Edebiyatın Kalıcılığını Hissettim
22 Ağustos 2019
/haber/ahmet-tulgar-volkan-in-romani-yla-edebiyatin-kaliciligini-hissettim-212051
Ahmet Tulgar'a veda: Kaybı bizim için çok büyük
28 Ekim 2022
/haber/ahmet-tulgar-a-veda-kaybi-bizim-icin-cok-buyuk-269189
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