ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 14:52
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 15:12
2 dk Okuma

Gazeteci Ahmet Tulgar anıldı: Yoldaş, dost ve iyi gazeteci

Yazar ve çevirmen dostları, ölümünün birinci yıldönümünde gazeteci, yazar Ahmet Tulgar'ı unutmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/gazeteci-ahmet-tulgar-anildi-yoldas-dost-ve-iyi-gazeteci.jpg
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya gelen Ahmet Tulgar'ın dostları, Tulgar'ı mezarı başına andı.

"Onu çok özlüyoruz"

Anma etkinliğinde ilk olarak konuşan, İshak Karakaş, şöyle dedi: 

"Her zaman iyi dost ve arkadaştı. Bana gazeteciliği öğretti. Yalnızlık içinde öldü. Çok üzgünüm. Son bir yıldır onun adını çok ismini andık. Onu ilk olarak 2003’te tanıdım. O zamanlar Fransa’da bir yazı yazmıştı ve bu nedenle hedef gösteriliyordu.  Onunla o dönem arkadaş oldu. 2010’dan birlikte gazete çıkardık. Yerel gazeteler gibiydi. Kapatılana kadar çok yoğun okuyucusu vardı. Birlikte belgesel yaptık. Türkiye’de yaşayan 24 halkın belgeselini yaptık. O belgesel de çok izlendi. Onu çok özlüyoruz."

"Onu hep hatırlatacağız"

Ümraniye Kocatepe Mezarlığındaki anmaya katılan Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar da şöyle dedi:

"Gazete Duvar'ın yayına başlamasıyla birlikte çalışmak istediğimiz bir meslektaşımızdı. Bu şansa geç de olsa kavuştuk ancak erken vefatıyla yarım kaldı. Ama Gazete Duvar yazılarının hepsi çok değerli ve hâlâ okurlarından ilgi görüyor. Mezar taşında 'edebiyatçı' yazılmış, biliyoruz ki böyle anılmak kendisinin de istediğiydi. Gerekçelerini de anlatmıştı. Ancak o aynı zamanda gazeteci olarak da hatırlanacak. Çünkü gazetesinin sokaktaki dağıtımına varana kadar geniş bir gazetecilik mesaisi var. Bir basın emekçisiydi. Gazete Duvar sayfalarında onu anmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Ahmet Tulgar hakkında

Gazeteci-yazar. Meslek hayatında 35 yılı devirdi. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle hapishanedeydi.

1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV'de muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. bianet, Birgün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazdı. bianet'in projesi Atölye BİA'da gazetecilik üzerine dersler verdi. Son olarak yazılarına Gazete Duvar'a devam ediyordu. 

Makale ve denemelerini Şehrin Surlarındalar (1992), Tam Yakalandığımız Yerden (2004), Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar (2005), Ben Onlardan Biriyim (2007), Diller Çehreler Barış (2010), Henüz Zaman Var (2013), Bakışın Ritmi (2020), söyleşileri Mahallede Herkes Kahramandır (2004) kitaplarında topladı.

Evsiz Ülke Hikâyeleri (1989), Birbirimize (2009), Duygusal Anatomi (2015), Trajik Nüans (2016), Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı (2018), Arzunun Serbest Dolaşımı (2021) adlı altı öykü kitabı, Volkan'ın Romanı (2006), Çocuklar ve Canavarları (2012) adlı iki romanı var.

(EMK/TY)

Gazeteci, yazar, Marksist, pro-feminist: Ahmet Tulgar
Gazeteci, yazar, Marksist, pro-feminist: Ahmet Tulgar
25 Ekim 2023
Ahmet Tulgar ishak karakaş Ahmet Tulgar yaşamını kaybetti Ahmet Tulgar için kütüphane açılacak
ilgili haberler
Gazeteci, yazar, Marksist, pro-feminist: Ahmet Tulgar
25 Ekim 2023
/haber/gazeteci-yazar-marksist-pro-feminist-ahmet-tulgar-286905
Gazeteci Ahmet Tulgar mezarı başında anılacak
24 Ekim 2023
/haber/gazeteci-ahmet-tulgar-mezari-basinda-anilacak-286887
Ahmet Tulgar'ın ardından || Hış hışı hançer boynuma le ley
29 Ekim 2022
/haber/ahmet-tulgar-in-ardindan-his-hisi-hancer-boynuma-le-ley-269208
Ahmet Tulgar'a veda: Kaybı bizim için çok büyük
28 Ekim 2022
/haber/ahmet-tulgar-a-veda-kaybi-bizim-icin-cok-buyuk-269189
ilgili haberler
Gazeteci, yazar, Marksist, pro-feminist: Ahmet Tulgar
25 Ekim 2023
/haber/gazeteci-yazar-marksist-pro-feminist-ahmet-tulgar-286905
Gazeteci Ahmet Tulgar mezarı başında anılacak
24 Ekim 2023
/haber/gazeteci-ahmet-tulgar-mezari-basinda-anilacak-286887
Ahmet Tulgar'ın ardından || Hış hışı hançer boynuma le ley
29 Ekim 2022
/haber/ahmet-tulgar-in-ardindan-his-hisi-hancer-boynuma-le-ley-269208
Ahmet Tulgar'a veda: Kaybı bizim için çok büyük
28 Ekim 2022
/haber/ahmet-tulgar-a-veda-kaybi-bizim-icin-cok-buyuk-269189
Sayfa Başına Git