Gazeteci Ahmet Tulgar anıldı: Yoldaş, dost ve iyi gazeteci

İstanbul Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya gelen Ahmet Tulgar'ın dostları, Tulgar'ı mezarı başına andı.



"Onu çok özlüyoruz"

Anma etkinliğinde ilk olarak konuşan, İshak Karakaş, şöyle dedi:

"Her zaman iyi dost ve arkadaştı. Bana gazeteciliği öğretti. Yalnızlık içinde öldü. Çok üzgünüm. Son bir yıldır onun adını çok ismini andık. Onu ilk olarak 2003’te tanıdım. O zamanlar Fransa’da bir yazı yazmıştı ve bu nedenle hedef gösteriliyordu. Onunla o dönem arkadaş oldu. 2010’dan birlikte gazete çıkardık. Yerel gazeteler gibiydi. Kapatılana kadar çok yoğun okuyucusu vardı. Birlikte belgesel yaptık. Türkiye’de yaşayan 24 halkın belgeselini yaptık. O belgesel de çok izlendi. Onu çok özlüyoruz."

"Onu hep hatırlatacağız"

Ümraniye Kocatepe Mezarlığındaki anmaya katılan Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar da şöyle dedi:

"Gazete Duvar'ın yayına başlamasıyla birlikte çalışmak istediğimiz bir meslektaşımızdı. Bu şansa geç de olsa kavuştuk ancak erken vefatıyla yarım kaldı. Ama Gazete Duvar yazılarının hepsi çok değerli ve hâlâ okurlarından ilgi görüyor. Mezar taşında 'edebiyatçı' yazılmış, biliyoruz ki böyle anılmak kendisinin de istediğiydi. Gerekçelerini de anlatmıştı. Ancak o aynı zamanda gazeteci olarak da hatırlanacak. Çünkü gazetesinin sokaktaki dağıtımına varana kadar geniş bir gazetecilik mesaisi var. Bir basın emekçisiydi. Gazete Duvar sayfalarında onu anmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Ahmet Tulgar hakkında

Gazeteci-yazar. Meslek hayatında 35 yılı devirdi. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle hapishanedeydi.

1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV'de muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. bianet, Birgün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazdı. bianet'in projesi Atölye BİA'da gazetecilik üzerine dersler verdi. Son olarak yazılarına Gazete Duvar'a devam ediyordu.

Makale ve denemelerini Şehrin Surlarındalar (1992), Tam Yakalandığımız Yerden (2004), Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar (2005), Ben Onlardan Biriyim (2007), Diller Çehreler Barış (2010), Henüz Zaman Var (2013), Bakışın Ritmi (2020), söyleşileri Mahallede Herkes Kahramandır (2004) kitaplarında topladı.

Evsiz Ülke Hikâyeleri (1989), Birbirimize (2009), Duygusal Anatomi (2015), Trajik Nüans (2016), Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı (2018), Arzunun Serbest Dolaşımı (2021) adlı altı öykü kitabı, Volkan'ın Romanı (2006), Çocuklar ve Canavarları (2012) adlı iki romanı var.

(EMK/TY)