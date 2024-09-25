Gazeteci Ahmet Kanbal’a mükerrer soruşturma

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezopotamya Ajansı (MA) Mardin Muhabiri Ahmet Kanbal’a daha önce iki kez takipsizlik kararı verdiği haberle ilgili üçüncü soruşturmayı açtı.

Soruşturmanın gerekçesi Kanbal’ın Nisan 2023’te Mardin’de HPG’li Musa Kahraman ile dayısı olan 8 çocuk babası Lokman Görgün’ün öldürülmesine ilişkin yaptığı haberler.

Kanbal “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla (TCK 217/A)” suçlanıyor. İfadeye de çağrılan Kanbal, suçlamanın konusunun yaptığı haberler ve sosyal medyada bu haberlere dair paylaşımlar olduğunu söyledi.

TCK 217/A’nın gazetecileri ve gazeteciliği engelleme, haber yapılmasını sınırlandırma amacı taşıdığını belirtti. Söz konusu maddenin iptali için gazeteci meslek örgütlerinin başvurular yaptığını kaydeden Kanbal, savcılığın da Anayasa’ya aykırı olan ilgili maddenin iptali yönünde ilgili mercilere başvuru yapması gerektiğini, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

İki soruşturma da kapatıldı

Kanbal’a açılan ilk soruşturma Nisan 2023’te ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla açılmıştı. Soruşturmanın kapatılmasının ardından Haziran 2023’te yine aynı haberler nedeniyle Kanbal hakkında bu kez ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle yeni bir soruşturma açılmış, savcılık yine takipsizlik kararı vermişti.

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Kahraman ve Görgün’ün öldürülmesi

HPG’li Musa Kahraman ve dayısı Lokman Görgün, 8 Nisan 2023’te Mardin’in Ömeryan kırsalında öldürüldü.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki ismin ‘operasyon’ sonucu öldürüldüğünü belirten bir açıklama yaptı, “2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan’da ölü ele geçirildi” dedi. Ancak bölge sakinleri iki ismin infaz edildiğini belirten açıklamalar yaptı.

Bölge sakinlerine göre çatışma yaşanmadı. İddiaya göre Görgün, olay günü Kahraman’la birlikte motosikletle köye dönerken pusuya düşürüldü ve çapraz ateşe alınarak öldürüldü.

Kahraman ve Görgün’ün ölümüne ilişkin haberler MA'da yayımlandı.

(HA)