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HABER
Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2025 11:26
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2025 11:34
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Gazeteci Ahmet Kanbal’a deprem yayını nedeniyle ‘dezenformasyon’ davası

Gazeteci Ahmet Kanbal'a, Maraş depremleri sonrası katıldığı canlı yayında devlet kurumlarının yetersizliğine ilişkin sözleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla dava açıldı. Kanbal'ın üç yıla kadar hapsi isteniyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Ahmet Kanbal’a deprem yayını nedeniyle ‘dezenformasyon’ davası
Fotoğraf: MLSA

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal’a 6 Şubat Maraş depremlerinin ardından Adıyaman’da katıldığı canlı yayın nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)” iddiasıyla dava açıldı.

Adıyaman cumhuriyet Başsavcılığı, Kanbal hakkında iddianame hazırladı. Kanbal’ın bir yıldan üç yıla kadar hapsini istedi. Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce Kanbal hakkında 6 Şubat depremleri sonrası katıldığı canlı yayın nedeniyle ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı veren savcılık, Kanbal hakkında TCK 217/A kapsamında yeni bir suç duyurusunda bulunmuştu.

Kanbal, Adıyaman’da depremin ilk günlerinde katıldığı canlı yayında şunları söylemişti:

“Adıyaman Kriz Koordinasyon Merkezindeyim. Gönüllüler çalışıyor, Dünden beri yetersiz çalışmalar var. Önce yabancı ekipler sonra AFAD geldi. İnsanlar burada 3 gün ölüme terk edilmiştir. Devlet mekanizmaları tamamen çöktü. İnsanlar ölüme terk edildi. Gönüllüler enkazda çalışırken, AFAD gönüllüleri enkaz önünde fotoğraf çektiriyor. Bölge devletin insafına bırakıldığı takdirde facialar kaçınılmaz olacak.’’

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(MG/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Kanbal TCK 217/A dezenformasyon halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
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/haber/gazeteci-ahmet-kanbal-kayip-sandik-davasinda-beraat-etti-289252
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/haber/savcilik-ahmet-kanbal-i-paylasmadigi-fotografla-sucladi-287487
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/haber/gazeteci-ahmet-kanbal-gozaltina-alindi-285896
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/haber/ma-muhabiri-ahmet-kanbal-a-soylu-ya-hakaret-davasi-226313
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