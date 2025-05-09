Gazeteci Ahmet Kanbal’a deprem yayını nedeniyle ‘dezenformasyon’ davası

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal’a 6 Şubat Maraş depremlerinin ardından Adıyaman’da katıldığı canlı yayın nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)” iddiasıyla dava açıldı.

Adıyaman cumhuriyet Başsavcılığı, Kanbal hakkında iddianame hazırladı. Kanbal’ın bir yıldan üç yıla kadar hapsini istedi. Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce Kanbal hakkında 6 Şubat depremleri sonrası katıldığı canlı yayın nedeniyle ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı veren savcılık, Kanbal hakkında TCK 217/A kapsamında yeni bir suç duyurusunda bulunmuştu.

Kanbal, Adıyaman’da depremin ilk günlerinde katıldığı canlı yayında şunları söylemişti:

“Adıyaman Kriz Koordinasyon Merkezindeyim. Gönüllüler çalışıyor, Dünden beri yetersiz çalışmalar var. Önce yabancı ekipler sonra AFAD geldi. İnsanlar burada 3 gün ölüme terk edilmiştir. Devlet mekanizmaları tamamen çöktü. İnsanlar ölüme terk edildi. Gönüllüler enkazda çalışırken, AFAD gönüllüleri enkaz önünde fotoğraf çektiriyor. Bölge devletin insafına bırakıldığı takdirde facialar kaçınılmaz olacak.’’

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(MG/HA)