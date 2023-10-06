Gazeteci Ahmet Kanbal gözaltına alındı
Mardin’de yapılan ev baskınında gazeteci Ahmet Kanbal gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal, Mardin merkezde bulunan evine yapılan baskında gözaltına alındı.
MA’nın haberine göre, baskında, Kanbal’a ait bilgisayara el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen Kanbal'a sosyal medya paylaşımları ve haberleri gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası" suçlaması yöneltildi. (AS)
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