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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 08:08
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 14:56
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Gazeteci Ahmet Kanbal gözaltına alındı

Mardin’de yapılan ev baskınında gazeteci Ahmet Kanbal gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/gazeteci-ahmet-kanbal-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal, Mardin merkezde bulunan evine yapılan baskında gözaltına alındı.

MA’nın haberine göre, baskında, Kanbal’a ait bilgisayara el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen Kanbal'a sosyal medya paylaşımları ve haberleri gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası" suçlaması yöneltildi. (AS)

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