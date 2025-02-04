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Yayın Tarihi: 4 Şubat 2025 17:07
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2025 17:35
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Gazeteci Ahmet Güneş tahliye edildi

İstanbul'da 17 Ocak'ta dört gazeteciyle birlikte gözaltına alınan ve 20 Ocak'ta tutuklanan gazeteci Ahmet Güneş tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Ahmet Güneş tahliye edildi
*Fotoğraf: MA

İstanbul’da 17 Ocak'ta, Necla Demir, Rahime Karvar, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve üç gün sonra tutuklanan gazeteci Ahmet Güneş tahliye edildi.

"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Güneş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Tensip zaptının hazırlanmasıyla Güneş hakkında tahliye kararı verildi.

MA’nın haberine göre; iddianamede, haber ve tartışma programları “suç” olarak gösterildi. PKK Lideri Abdullah Öcalan yönelik tecride ilişkin değerlendirmeler de Güneş’e yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.

İddianame, İstanbul Adliyesi 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 8 Mayıs’ta görülecek.

İstanbul, Van ve Mersin'de operasyon: 5 gazeteci gözaltında
İstanbul, Van ve Mersin'de operasyon: 5 gazeteci gözaltında
17 Ocak 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis, 17 Ocak'ta İstanbul, Mersin ve Van'da ev ve prodüksiyon şirketlerine baskın düzenledi.

Operasyonlarda Martı ve Güncel Prodüksiyon şirketlerindeki bilgisayar ve hard disklere el konuldu. Gazeteci Hacıoğlu Van’da, Demir, Güneş, Ekin ve Karvar İstanbul’da, Vedat Örüç ise Mersin’de gözaltına alındı.

Gazeteci Eylem Babayiğit ise 22 Ocak'ta gözaltına alındı, 24 Ocak'ta tutuklandı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci Ahmet Güneş
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