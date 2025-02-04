İstanbul’da 17 Ocak'ta, Necla Demir, Rahime Karvar, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve üç gün sonra tutuklanan gazeteci Ahmet Güneş tahliye edildi.

"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Güneş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Tensip zaptının hazırlanmasıyla Güneş hakkında tahliye kararı verildi.



MA’nın haberine göre; iddianamede, haber ve tartışma programları “suç” olarak gösterildi. PKK Lideri Abdullah Öcalan yönelik tecride ilişkin değerlendirmeler de Güneş’e yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.



İddianame, İstanbul Adliyesi 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 8 Mayıs’ta görülecek.

İstanbul, Van ve Mersin'de operasyon: 5 gazeteci gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis, 17 Ocak'ta İstanbul, Mersin ve Van'da ev ve prodüksiyon şirketlerine baskın düzenledi.

Operasyonlarda Martı ve Güncel Prodüksiyon şirketlerindeki bilgisayar ve hard disklere el konuldu. Gazeteci Hacıoğlu Van’da, Demir, Güneş, Ekin ve Karvar İstanbul’da, Vedat Örüç ise Mersin’de gözaltına alındı.

Gazeteci Eylem Babayiğit ise 22 Ocak'ta gözaltına alındı, 24 Ocak'ta tutuklandı.

(RT)