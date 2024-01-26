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Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 00:11
 ~ Son Güncelleme: 26 Ocak 2024 01:06
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"ERDOĞAN'A HAKARET"TEN "TERÖR PROPAGANDASI"NA

Gazeteci Ahmet Ayva 3 yıl 6 aylık cezası için cezaevine götürülüyor

Gazeteci Ahmet Ayva, 2018'de "Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonucunda "terörizm propagandası" suçundan hüküm giydi. Ayva, gece yarısına doğru Yargıtayın onayladığı hükmün infazı için yakalanarak "Silivri Cezaevine götürülmekte" olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Ahmet Ayva 3 yıl 6 aylık cezası için cezaevine götürülüyor
Ahmet Ayva/kısadalga.net

Gazeteci Ahmet Ayva, Yargıtay tarafından onaylanan 3,5 yıl hapis cezasının yerine getirilmesi için çıkartılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. 

Ayva tutuklandığını cezaevine götürülürken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. "Silivri cezaevine götürül[düğünü]" dile getirdikten sonra hüküm giymesine neden olan haber paylaşımını hatırlattı: "'Çocuklar ölmesin' demenin suç olmadığı günlerde görüşmek üzere!"  dedi. 

Basın-İş: "Ayva, Fulya Karakolu'nda"

Ayva'nın üyesi olduğu DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası ise, sosyal medya hesabından gazetecinin "GBT kontrolünde gözaltına alınarak Fulya Karakolu’na götürüldü[ğünü]" paylaştı. Basın-İş sabah Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesinin beklendiğini duyurduğu Ayva ile dayanışma için "tüm meslektaşlarımızı destek vermeye çağır[dıklarını]" belirtti.

(AEK)

erdoğan'a hakaret davaları terör propagandası
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