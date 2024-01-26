Gazeteci Ahmet Ayva 3 yıl 6 aylık cezası için cezaevine götürülüyor

Gazeteci Ahmet Ayva, Yargıtay tarafından onaylanan 3,5 yıl hapis cezasının yerine getirilmesi için çıkartılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

Ayva tutuklandığını cezaevine götürülürken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. "Silivri cezaevine götürül[düğünü]" dile getirdikten sonra hüküm giymesine neden olan haber paylaşımını hatırlattı: "'Çocuklar ölmesin' demenin suç olmadığı günlerde görüşmek üzere!" dedi.

TUTUKLANDIM

2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davası olarak açılan ve daha sonra PKK propagandasına çevrilen yargıtaydaki 3,5 yıl hapis cezam onaylandı. Silivri cezaevine götürülüyorum.



Türkiye’de eleştiri özgürlüğünün olduğu, ‘çocuklar ölmesin’ demenin suç olmadığı… — Ahmet Ayva (@aahmetayva) January 25, 2024

Basın-İş: "Ayva, Fulya Karakolu'nda"

Ayva'nın üyesi olduğu DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası ise, sosyal medya hesabından gazetecinin "GBT kontrolünde gözaltına alınarak Fulya Karakolu’na götürüldü[ğünü]" paylaştı. Basın-İş sabah Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesinin beklendiğini duyurduğu Ayva ile dayanışma için "tüm meslektaşlarımızı destek vermeye çağır[dıklarını]" belirtti.

(AEK)