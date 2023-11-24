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Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 08:54
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2023 08:56
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Gazeteci Ağırel: Canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kendisine “Ayağını denk al” diyen spor yorumcuları Nevzat Dindar ve Alper Mert'in sözlerini yayınladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/24/gazeteci-agirel-canli-yayinda-olumle-tehdit-ediliyorum.jpg

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, “Taktik Mania” isimli programın canlı yayınında tehdit edildiğini açıkladı.

Ağırel son dönemde Tuzlaspor'daki “bilet olayı”, Eyüpspor'un Galatasaraylı yöneticisi ile oyuncu transferleri ve aralarında eski futbolcuların da bulunduğu “Fatih Terim Fonu” ile ilgili yazılar kaleme almıştı.

Murat Ağırel
Murat Ağırel'e sosyal medyadan ölüm tehdidi
11 Ağustos 2021

Taktik Mania programında spor yorumcusu Nevzat Dindar, “Murat Ağırel’e sesleniyorum. Ayağını denk al. Açık ve net söylüyorum! Gazetecilik yap, bu konuda seni kimse eleştiremez ama yaptığın son dönemdeki paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içine çekme çaban yakışıksız” dedi. Diğer yorumcu Alper Mert de “Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu göstermeni bekliyoruz Murat Ağırel. Belli ki birileri senden bunu istiyor! Evden Galatasaray’ın cenazesine gidersiniz ama bir bakmışsınız Galatasaray sizin selanızı okur” dedi.

Programda konuşulanları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ağırel, şu yanıtı verdi:

“Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım, anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım. Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var.”

(AS)

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