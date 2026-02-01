ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:57 1 Şubat 2026 13:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.02.2026 15:36 1 Şubat 2026 15:36
Okuma Okuma:  3 dakika

Gazeteci Abdi İpekçi katledilişinin 47. yılında anıldı

TGS İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya, faili belli olup azmettiricileri ortaya çıkarılmayan her gazeteci cinayetinin basın özgürlüğü üzerinde bir prangaya dönüştüğünü söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Abdi İpekçi katledilişinin 47. yılında anıldı
Fotoğraflar: Eylem Nazlıer/ Evrensel

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), sendikanın 5. Genel Başkanı ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi, katledildiği İstanbul Nişantaşı’ndaki noktada düzenlenen törenle andı. Anmaya TGS üye ve yöneticileri katıldı.

Törende konuşan TGS İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya, sözlerine “Abdi İpekçi’nin öldürüldüğü yerdeyiz” diyerek başladı. Cinayetin üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen acının hâlâ dinmediğini vurgulayan Kaya, bunun temel nedeninin cinayetin arkasındaki karanlık güçlerin bugüne kadar aydınlatılamamış olması olduğunu söyledi. Faili belli olup azmettiricileri ortaya çıkarılmayan her gazeteci cinayetinin basın özgürlüğü üzerinde bir prangaya dönüştüğünü ifade eden Kaya, Metin Göktepe, Hrant Dink ve Uğur Mumcu’yu da anarak cezasızlığa dikkat çekti.

Abdi İpekçi’nin vicdanı, nezaketi ve hakikat arayışını simgeleyen bir gazeteci olduğunu belirten Kaya, onun kaleminde nefrete asla yer olmadığını dile getirdi.

Sansüre karşı gerçeğin peşinde ısrar eden, diyaloğu ve barışı savunan bir gazetecilik anlayışını benimsediğini söyleyen Kaya, “47 yıl önce burada sıkılan kurşun yalnızca Abdi İpekçi’ye değil, halkın haber alma hakkına ve çok sesli toplum idealine sıkılmıştır” dedi. Kaya, İpekçi’nin Milliyet Gazetesi’nde yazdığı “Durum” başlıklı köşede hem Türkiye’nin hem de gazeteciliğin içinde bulunduğu koşulları cesaretle ele aldığını hatırlattı.

Konuşmasında İpekçi’nin sendikal mücadelesine de değinen Kaya, Abdi İpekçi’nin 1952 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın başkanlığını üstlendiğini ve gazetecilerin özlük hakları için önemli bir mücadele verdiğini söyledi. 1961 yılında 212 sayılı Basın İş Kanunu’na karşı çıkan gazete patronlarının yayın durdurma kararına karşı yürütülen direnişte İpekçi’nin en ön saflarda yer aldığını belirten Kaya, bu mücadelenin bugün sendikal hakların temelini oluşturduğunu ifade etti.

İpekçi’nin öldürülmesiyle gazeteciliğin susturulacağını düşünenlerin yanıldığını vurgulayan Kaya, bu ülkenin onun yolundan giden binlerce gazeteci yetiştirdiğini söyledi. İletişim fakültelerinde öğrencilerin hâlâ Abdi İpekçi’nin gazetecilik ilkeleriyle eğitim aldığını belirten Kaya, gazetecilerin güvencesiz çalıştığı bir ortamda basın özgürlüğünden, ekonomik baskıların belirleyici olduğu bir düzende ise demokrasiden söz edilemeyeceğini dile getirdi.

Abdi İpekçi anıldı: Çok sayıda cinayet çoktandır hiç konuşulmaz oldu
Abdi İpekçi anıldı: Çok sayıda cinayet çoktandır hiç konuşulmaz oldu
1 Şubat 2024
Abdi İpekçi Cinayeti
ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER
Abdi İpekçi Cinayeti
1 Şubat 2020

Farklı mecralarda çalışan gazetecilere de seslenen Kaya, hangi çatı altında olunursa olunsun vazgeçilmemesi gereken tek şeyin evrensel gazetecilik ilkeleri olduğunu vurguladı. Abdi İpekçi’ye sıkılan kurşunun aslında halkın haber alma hakkını hedef aldığını ifade eden Kaya, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:
“Abdi Başkanımıza, yani halkın haber alma hakkına sıkılmış bu kurşunu unutmayacağız. Biz, o kurşundan daha güçlü itirazları olan gazetecileriz. Gazetecilerin öldürülmediği, hapsedilmediği bir Türkiye, Abdi İpekçi’ye olan borcumuzdur.”

Anma programı, yapılan açıklamanın ardından Abdi İpekçi Anıtı’na karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Abdi İpekçi TGS TGS Kadın ve GBTİ+ Komisyonu öldürülen gazeteciler
