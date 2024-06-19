Gazapizm'den Gülse Birsel'e: Bu sığlıkta baktığına emindik

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, TV 100’de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına konuk oldu.

Birsel programda, rap şarkıcılarını hedef aldığı sözleriyle gündeme geldi.

Birsel, rap müziklerindeki şarkı sözlerinde geçen ifadeleri abartılı bulduğunu belirtti ve "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm benden daha çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil" dedi.

"Yeni kitabın hayırlı olsun"

Birsel'in bu sözlerine 'Gazapizm' adıyla tanınan Anıl Acar tepki gösterdi.

Rapçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda. Bu arada Gülse hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun " yazdı.

Bu arada Gülse hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun 🖖🏾 — Gazapizm (@Gazapizm) June 18, 2024

"Unutulacak Dünler" (2020) adlı şarkısı Türkiye'de 2020'de en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan rapçi, 10 Mayıs 2024'te 4 yıl aradan sonra 'Dönmek için Eve' isimli yeni albümünü çıkarmıştı. Gülse Birsel bir dönem çok izlenen “Jet Sosyete”, “Avrupa Yakası”, “Yalan Dünya” dizilerinin senaryosunu yazmıştı.

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(EMK)