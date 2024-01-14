Gaye Su Akyol: Feminist olduğum için gurur duyuyorum

Mor Dayanışma’nın İstanbul Kadıköy’de ilk kez düzenlediği "Enternasyonal Feminist Mücadele Deneyimleri" sempozyumu Sanatçı Gaye Su Akyol’un konuşmasıyla başladı.

“Varoluş mücadelemizi kıymetli bululuyorum”

Akyol, şöyle dedi:

“Kadın olmak başlı başına bir deneyim. Her birimizin yüzlerce yıl sürecek olan anıları ve acıları vardır. Hayalleri için savaşan ve mücadelen eden bir kadının sahip olduğu başarılar herhangi bir erkeğin savaşından yüzlerce kat kıymetli."

"Kadınların önüne çıkarılan sorunlar, mücadele alanları o kadar geniş ki. Bugün burada hayalleri için mücadele eden, varlığıyla sisteme karşı yeterince aykırı olan bir varoluştan bahsediyoruz. Var olma mücadelemizi çok kıymetli buluyorum. Feminist olmakla gurur duyuyorum."

Koca, direniş meydanlarının sesini taşıdı

Ardından konuşan Perihan Koca, da direniş noktalarından geldiğini belirterek, direnen tüm alanlardan kadınların sesini iletti:

“Bir deprem bölgesinden geliyorum. 6 Şubat depremlerinin bütün ağırlığını kadınlar üstleniyor. Kentleri yeniden yaşama hazırlıyorlar. Hatay’da enkazın altında acele kamulaştırma politikalarına karşı Dikmece’de direnen kadınların selamlarını sevgilerini getirdim sizlere. Dikmece’den Akbelen’e uzanan direnişte kömürün karasına karşı yaşamı savunan Akbelen direnişlerinin, İkizköy’deki kadınların selam ve sevgilerini getirdim. Faşist rejiminin çimentosunu oluşturan KHK’li akademisyenin selam ve sevgilerini getirdim size. Ayrıca LGBTİ+’lara dair mücadele edenlerin de selamlarını getirdim.”

Baklacı: Ortaklaşmak zorundayız

Sonrasınce Mor Dayanışma’nın kurucularından sözcü Cemile Baklacı konuştu:

“Kürtaj eylemlilikleri ile başlayan belli aralıklarla toplamaya çalışan bir dinamik var Türkiye’de. Türkiye ve dünyada önemli geçiş noktaları var. Neredeyse bir çok ülkede kürtaj yasağı yeniden hayata geçirilmek isteniyor. Türkiye’de yasak değil fakat fiilen uygulanmıyor. İktidar LGBTİ+’lara da baskıyı arttırarak kendisini var etmeye çalışıyor. Direnenler de benzer gruplarla ittifak kurmak zorunda, ortaklaşmak zorundayız.”

Mor Liste

Sonra Ayşecan Ay konuştu. Mor Liste’yi anlattı:

“Sendika grubunda yarışanlar renklerle tarifleniyor. Bu listelerin tamamı erkeklerden oluşuyor. İçimizden biri buna çok sinirlendi Nazan. Nazan’la birlikte Mor Liste’yi oluşturduk. Bizi en iyi tanımlayan sendikal feminizm.” Kendilerine sürekli olarak “Sınıfı bölüyorsunuz” eleştirisi yapıldığını anlatan Ay, “Biz sınıfı bölmüyoruz sınıfın kendisiyiz” dedi.

"Önce Kürt kadın olduk sonra feminizmi bulduk"

Son olarak ise DEM Milletvekili Adalet Kaya konuştu, şunları söyledi:

"Kürt kadınları anlatmak adına buradayım. Özgür Kürt Kadın Hareketi anlatacağım. Ama şunu belirtmek isterim biz önce Kürt olduk sonra Kürt kadın olduk ve feminist olduk. Biz feminizmi sonradan bulduk."

Yurtsever Kadın Derneği'ni ve sonrasında kurulan Kürt kadın derneklerini anlatan Kaya, son olarak şunları söyledi:

"Siyasi anlamdaki kadın meclisini kurmamız HEP'li yıllardır. Böyle bir mobilazyon başlıyor. 90'ların sıcak gündemleri, vardı. Sonrasında barış masasında kadınlar vardı. Kürt kadınlar harekette var oldukça erkekler, 'kadınlar var ona göre hareket edelim' diye düşünmeye başladı."

"Yakın dönemde ise onlarca kadın arkadaşımızı tutukladıklar" diyerek sözlerini sürdüren Kaya, "Yerelde oluşturduğumuz erkek şiddetine karşı dernekleri kapattılar. Kapatılan dernekler yerine kadınlara 'beyine iyi davranma' gibi eğitimler veriliyor" dedi.

Panel, Kadınlar Birlikte Güçlü'den Selin Top ve Kampüs Cadıları'ndan Rozana Urkun konuşmasının ardından soru cevap kısmı ile devam etti.

(EMK)