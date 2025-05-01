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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 10:34
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 14:07
3 dk Okuma

Gayatri Chakravorty Spivak: Barış sürecine koşulsuz destek veriyorum

Postkolonyal teorinin öncülerinden Gayatri Chakravorty Spivak, DEM Parti’ye gönderdiği mesajda Kürt sorununda çözüm tartışmalarını kapsayan sürecin sürdürülebilir olmasını diledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gayatri Chakravorty Spivak: Barış sürecine koşulsuz destek veriyorum
Fotoğraf: Wikimedia

Postkolonyal teori, eleştirel kuram, feminizm ve edebiyat kuramı alanlarında dünyanın önde gelen düşünürlerinden biri olan ve en çok “Madun Konuşabilir mi?” kitabıyla tanınan Gayatri Chakravorty Spivak, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına dair video-mesaj gönderdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kurumsal X hesabından dün (30 Nisan) yayınlanan videoda, “barış sürecine koşulsuz destek” verdiğini söyleyen Hindistanlı düşünür, şöyle dedi:

“Barış sürecine koşulsuz desteğimi ifade etmek isterim. Bu sürecin sürdürülebilir olması elbette kolay olmayacak. Çünkü uzun bir çatışma geçmişi ve defalarca ihlal edilmiş ateşkeslerle şekillenmiş bir tarih söz konusu. Ancak yine de umut verici gelişmelerin yaşanabileceğine dair işaretler mevcut. 

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“Ben bir pasifistim. Savaşın sona ermesine yönelik en küçük bir olasılık dahi söz konusuysa o sürecin parçası olmayı görev bilirim. Karşıt taraflar arasında uzlaşının mümkün olduğu her durumda da yer alırım. Çünkü bu tür karşıtlıklar yapısal kökenlidir, oysa insani dayanışma metinseldir. Savaşlar yapısal kökenlidir; öldürülen insanların yüzü yoktur. Buna karşın ateşkesler metinseldir; çünkü her bir jest korunmalıdır. 

“Sürece olan desteğimin tam olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Ayrıca, barış süreçleri içinde toplumsal cinsiyet temelli dayanışma konusuna dair daha fazla bilgi edinmek isterim. Son olarak, bu sürecin kalıcı ve sürdürülebilir olmasını içtenlikle temenni ediyorum. Dünyanın buna ihtiyacı var. Teşekkür ederim.”

Spivak hakkında

Postkolonyal teori, eleştirel kuram, feminizm ve edebiyat kuramı alanlarında dünyanın önde gelen düşünürlerinden.

1942 yılında Hindistan'ın Kalküta kentinde doğdu. Eğitimine Hindistan’da başladıktan sonra, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı eğitimi aldı, ardından ABD'ye giderek Cornell Üniversitesi'nde doktora yaptı. 

Spivak'ı uluslararası ölçekte tanınır hale getiren çalışması, Jacques Derrida’nın Of Grammatology (Gramatoloji) adlı eserinin İngilizce çevirisini yapması ve bu çeviriye yazdığı uzun önsöz oldu. Önsöz, Derrida’nın dekonstrüksiyon (yapıbozum) yaklaşımını Anglo-Amerikan akademisine tanıtan en önemli metinlerden biri hâline geldi.

1988 yılında yayımlanan “Madun Konuşabilir mi?” (Can the Subaltern Speak?), Spivak’ın en çok alıntılanan ve en etkili metnidir. Spivak, çalışmasında, Batı akademisinin sömürgeleştirilmiş toplulukları temsil etme biçimlerini eleştirir. 

Madun kavramı ise Batı’nın bilgi üretiminde yer bulamayan, sesi bastırılan kişileri temsil eder. Spivak, bu kişilerin kendi sesleriyle konuşmalarının mümkün olup olmadığını sorgular ve temsilin etik ve politik boyutlarına dikkat çeker.

Düşünür ayrıca Batılı feminist kuramların evrensellik iddiasını sorgular. Ona göre, Batılı feminizm çoğu zaman sömürge geçmişi olan toplumlardaki kadınları ya yanlış temsil eder ya da görmezden gelir.

Spivak, Derrida'nın yapıbozumculuğunu, Marx'ın tarihsel materyalizmiyle harmanlayarak bilgi, temsil, söylem ve ideoloji kavramlarını farklı bir bakış açısıyla yeniden düşünmeyi teklif eder. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Gayatri Chakravorty Spivak dem parti Kürt sorununda çözüm tartışmaları Abdullah Öcalan barış süreci postkolonyalizm Öcalan'ın çağrısı
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