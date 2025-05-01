Gayatri Chakravorty Spivak: Barış sürecine koşulsuz destek veriyorum

Postkolonyal teori, eleştirel kuram, feminizm ve edebiyat kuramı alanlarında dünyanın önde gelen düşünürlerinden biri olan ve en çok “Madun Konuşabilir mi?” kitabıyla tanınan Gayatri Chakravorty Spivak, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına dair video-mesaj gönderdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kurumsal X hesabından dün (30 Nisan) yayınlanan videoda, “barış sürecine koşulsuz destek” verdiğini söyleyen Hindistanlı düşünür, şöyle dedi:

“Barış sürecine koşulsuz desteğimi ifade etmek isterim. Bu sürecin sürdürülebilir olması elbette kolay olmayacak. Çünkü uzun bir çatışma geçmişi ve defalarca ihlal edilmiş ateşkeslerle şekillenmiş bir tarih söz konusu. Ancak yine de umut verici gelişmelerin yaşanabileceğine dair işaretler mevcut.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

“Ben bir pasifistim. Savaşın sona ermesine yönelik en küçük bir olasılık dahi söz konusuysa o sürecin parçası olmayı görev bilirim. Karşıt taraflar arasında uzlaşının mümkün olduğu her durumda da yer alırım. Çünkü bu tür karşıtlıklar yapısal kökenlidir, oysa insani dayanışma metinseldir. Savaşlar yapısal kökenlidir; öldürülen insanların yüzü yoktur. Buna karşın ateşkesler metinseldir; çünkü her bir jest korunmalıdır.

“Sürece olan desteğimin tam olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Ayrıca, barış süreçleri içinde toplumsal cinsiyet temelli dayanışma konusuna dair daha fazla bilgi edinmek isterim. Son olarak, bu sürecin kalıcı ve sürdürülebilir olmasını içtenlikle temenni ediyorum. Dünyanın buna ihtiyacı var. Teşekkür ederim.”

Hintli bilim insanı, edebiyat teorisyeni ve feminist eleştirmen Gayatri Çakravorty Spivak, Sayın Abdullah Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı için destek mesajı gönderdi.

Dünyanın her yerinden barışa dair söz kuran ve desteğini dile getiren herkese selam olsun! pic.twitter.com/S12VYhZXB3 — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 30, 2025