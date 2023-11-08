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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 10:24
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 10:56
2 dk Okuma

Gavriye Akgüç evinin bahçesinde öldürüldü: "Süryanileri sindirmek için çabalar var"

HEDEP Milletvekili George Aslan Süryani yurttaşların topraklarına sahip çıkmasının, bazı işletmeler kurup başarılı olmalarının yörede bazı kesimlerde rahatsızlık yarattığını söyledi.

Bedri Adanır
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Bedri Adanır

Bedri Adanır
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https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/gavriye-akguc-evinin-bahcesinde-olduruldu-suryanileri-sindirmek-icin-cabalar-var-1.jpg

Mardin'in Midyat ilçesinde 91 yaşındaki Süryani yurttaş Gavriye Akgüç, Enhil (Yemişli) köyündeki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bianet’e bilgi veren İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şube Başkanı Veysi Parıltı, Akgüç’ün, 6 Kasım günü saat 23.00 sıralarında eşiyle birlikte komşularının evinden dönerken, eşinin avludaki tuvalette olduğu sırada, silahla vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Emniyetten aldıkları bilgiyi de paylaşan Parıltı, olayla ilgili 11 kişinin gözaltında olduğunu ve yetkililerin olayın bir an önce aydınlatılacağını ifade ettiğini aktardı.

Gözaltına alınanlardan biri de korucunun oğlu 

Midyat’ta yaşayan İHD üyesi Yuhanna Aktaş, İstanbul’da yaşayan Gavriye Akgüç ve eşinin son 10 yıldır köylerine gelip gittiklerini ama yaklaşık 1,5 yıldır çoğunlukla köyde kaldıklarını ifade etti. Akgüç’ün uzun yıllar başkaları tarafından kullanılan toprakları nedeniyle öldürülmüş olabileceğine dikkati çeken Aktaş, 2006'da yapılan kadastro çalışmasından sonra Süryanilerin tapularını alarak topraklarına sahip çıkmaya başlamasıyla kimi tartışma ve sürtüşmelerin yaşandığını söyledi.

Aktaş, Akgüç’ün komşularına, aynı köyden biri veya birileriyle arazi konusunda aralarında bir tartışmanın yaşandığını anlattığını söyleyerek, “91 yaşındaki bir insandan kim ne ister ki başka?” dedi. Aktaş ayrıca gözaltına alınanlar arasında bir korucunun oğlunun da olduğunu ifade etti.

Aktaş, azınlıkların korkutulup göçertilmesi, mal ve mülklerine konulması olaylarının yeni olmadığına dikkati çekerek, 1990-2000 yılları arasında sadece Midyat’ta, bu çerçevede, 52 Süryani yurttaşın failinin meçhul kaldığını söyledi.

İstanbul’da toprağa verilecek

Gavriye Akgüç ve eşinin köylerinde yaşamak isteyen son nesil olduğuna vurgu yapan Aktaş, “Çocukları zaten yurt dışında, köyle bir bağları yok” diyerek Akgüç’ün toprakları rahatça kullanılabilsin diye öldürülmüş olma ihtimaline odaklandıklarını söyledi.

Aktaş, Akgüç’ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından kilise morgunda bekletildiğini, çocukları ile yakınlarının geldikten sonra cenazenin İstanbul’daki aile kabristanında toprağa verileceği bilgisini verdi.

George Aslan: “Göçertmek istiyorlar”

Olayla ilgili bianet’e bilgi veren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) Süryani Milletvekili George Aslan ise Süryani yurttaşların topraklarına sahip çıkmasının, bazı işletmeler kurup başarılı olmalarının yörede bazı kesimlerde rahatsızlık yarattığını söyledi: “Elbette yörenin tamamını itham etmiyoruz ama Süryanileri korkutmak, sindirmek, göçertmek için çabalar var. Geçtiğimiz günlerde İwardo (Gülgöze) köyünde Süryani bir vatandaş da korucular tarafından dövülmüştü.”

Aslan ayrıca TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Gavriye Akgüç’ün katledilmesine dikkat çekmişti. (BA/AÖ)

mardin süryanileri
Bedri Adanır
Bedri Adanır
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Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

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