GATA'da ameliyathane krizi: Hastalar ve doktorlar mağdur

İstanbul’da eski adıyla GATA, yeni adıyla Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyathane eksikliği, hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını zor durumda bırakıyor.

24 Mart 2023 gecesi, hastanenin cerrahi binasında çıkan yangın sonucu 12 ameliyathane salonu ve cerrahi yoğun bakım bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası bir buçuk yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen ameliyathaneler henüz yeniden inşa edilmedi.

Yangın sonrası önlem eksiklikleri ve ihmal iddiaları

Yangından önce hastanede yangın uyarı sistemlerinin çalışmadığı, katlara ait yangın söndürme sistemlerinin ise bulunmadığı ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, hastane yönetiminin ameliyathane yerine hastane alanında bir cami yapımına öncelik vermesi eleştiriliyor.

Geçici çözümler yetersiz kaldı

Ameliyatların devam etmesi için hastane içinde geçici ameliyathane salonları oluşturuldu ancak bu alanların sterilizasyon gibi hayati önlemleri tam olarak karşılamadığı, cerrahi prosedürler için uygun olmadığı belirtiliyor. Bu durum, doktorları zorlu koşullar altında ameliyat yapmaya iterken hastaların sağlık hizmetine erişimini zorlaştırıyor.

Doktorlar ve uzmanlık eğitimi alanlar için büyük sorun

Hastanede görev yapan doktorlar, bir buçuk yıldır sınırlı imkanlarla ameliyat yapmaya çalışıyor.

Özellikle Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) kazanarak hastanede uzmanlık eğitimi alan doktorlar, vaka sayılarının yetersizliği ve uygulamalı eğitim eksikliği nedeniyle eğitimlerini tam anlamıyla sürdüremiyor. Yetkililerin bu durumla ilgili başvurulara “eğitimi aksatan bir durum yok” cevabını vermesi, sorunun göz ardı edilmesine sebep oluyor.

Hastalar için uzayan tedavi süreleri ve artan mağduriyet

Ameliyathane eksikliği, hastalar için de ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Fiziki koşulların ameliyat için yetersizliği nedeniyle birçok hasta, operasyon sırası beklemek ya da farklı hastanelere yönlendirilmek zorunda kalıyor. Bu durum hem tedavi süreçlerini uzatıyor hem de sağlık hizmetine erişimi zorlaştırıyor.

Bir buçuk yılı aşkın süredir ameliyathane eksikliğinin giderilmemesi, hastane kaynaklarının verimli kullanılmasını da engelliyor. Hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların mağduriyetlerinin sona ermesi için ameliyathane yapımının hızla tamamlanması bekleniyor.

(EMK)