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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 09:15
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 12:57
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GATA'da ameliyathane krizi: Hastalar ve doktorlar mağdur

Hastane içinde geçici olarak kurulan ameliyathaneler, sterilizasyon ve donanım yetersizliği nedeniyle sağlık hizmeti için uygun bulunmuyor.

Evrim Kepenek

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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

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Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, İstanbul’daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ana giriş bölümü görülüyor. Hastanenin girişinde, üzerinde "T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi" yazan bir tabela bulunuyor. Sol tarafta ise eski adı olan "GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi" tabelası yer almakta. Girişte acil servis tabelası da dikkat çekiyor. Çevrede güvenlik kulübesi ve bariyerler bulunuyor. Giriş yolunda çeşitli araçlar ve hastaneye gelen insanlar görülüyor. Hastane çevresinde ağaçlar ve klasik mimariye sahip hastane binaları fotoğrafa dingin bir görünüm katıyor.
Fotoğraf: AA

İstanbul’da eski adıyla GATA, yeni adıyla Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyathane eksikliği, hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını zor durumda bırakıyor.

24 Mart 2023 gecesi, hastanenin cerrahi binasında çıkan yangın sonucu 12 ameliyathane salonu ve cerrahi yoğun bakım bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası bir buçuk yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen ameliyathaneler henüz yeniden inşa edilmedi.

Yangın sonrası önlem eksiklikleri ve ihmal iddiaları

Yangından önce hastanede yangın uyarı sistemlerinin çalışmadığı, katlara ait yangın söndürme sistemlerinin ise bulunmadığı ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, hastane yönetiminin ameliyathane yerine hastane alanında bir cami yapımına öncelik vermesi eleştiriliyor.

Geçici çözümler yetersiz kaldı

Ameliyatların devam etmesi için hastane içinde geçici ameliyathane salonları oluşturuldu ancak bu alanların sterilizasyon gibi hayati önlemleri tam olarak karşılamadığı, cerrahi prosedürler için uygun olmadığı belirtiliyor. Bu durum, doktorları zorlu koşullar altında ameliyat yapmaya iterken hastaların sağlık hizmetine erişimini zorlaştırıyor.

Doktorlar ve uzmanlık eğitimi alanlar için büyük sorun

Hastanede görev yapan doktorlar, bir buçuk yıldır sınırlı imkanlarla ameliyat yapmaya çalışıyor.

Özellikle Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) kazanarak hastanede uzmanlık eğitimi alan doktorlar, vaka sayılarının yetersizliği ve uygulamalı eğitim eksikliği nedeniyle eğitimlerini tam anlamıyla sürdüremiyor. Yetkililerin bu durumla ilgili başvurulara “eğitimi aksatan bir durum yok” cevabını vermesi, sorunun göz ardı edilmesine sebep oluyor.

Hastalar için uzayan tedavi süreleri ve artan mağduriyet

Ameliyathane eksikliği, hastalar için de ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Fiziki koşulların ameliyat için yetersizliği nedeniyle birçok hasta, operasyon sırası beklemek ya da farklı hastanelere yönlendirilmek zorunda kalıyor. Bu durum hem tedavi süreçlerini uzatıyor hem de sağlık hizmetine erişimi zorlaştırıyor.

Bir buçuk yılı aşkın süredir ameliyathane eksikliğinin giderilmemesi, hastane kaynaklarının verimli kullanılmasını da engelliyor. Hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların mağduriyetlerinin sona ermesi için ameliyathane yapımının hızla tamamlanması bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sağlık Bakalığı Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi GATA
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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