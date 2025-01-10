“Gassal dizisi, kaç paralık bütçeyle yıkanarak ödüllendirilmiştir?”

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TRT'nin dijital platformu tabii’de yayınlanan "Gassal" (2024) dizisine ayrılan bütçe ve platformun ücretli içerik politikasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu.

Bayhan, halktan alınan vergilerle finanse edilen TRT’nin, kamu yayıncılığı misyonunu terk ettiğini belirterek, dizinin tanıtımı için yapılan geniş çaplı reklam kampanyalarını eleştirdi.

Sorular

2023 Sayıştay raporlarına göre TRT’nin bandrol ücretlerinden 18,2 milyar TL gelir elde ettiğini ve bunun 370 milyon TL’sini reklam harcamalarına ayırdığını hatırlatan Bayhan, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

2023 yılına ait Sayıştay raporlarına göre; TRT cep telefonlarından televizyonlara, hatta akıllı saatlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde uygulanan bandrol ücretlerinden 18 milyar 244 milyon TL gelir elde etmiştir. Reklam ve tanıtım giderlerine 370 milyon 268 bin TL ayırmıştır. Büyükşehirlerdeki billboardlarda sergilenen Gassal dizisinin reklam ve tanıtım harcamaları ne kadar olmuştur?

Tabii uygulamasında kullanıcıların içeriklere erişebilmesi için yüksek ücretler talep edilmesinin gerekçesi nedir? Halktan alınan vergilerle finanse edilen bir kurumun ücretli içerik hizmetlerine yönelmesi, kamu yayıncılığı ilkesiyle nasıl bağdaşmaktadır?

Tabii platformunda ücret karşılığında sunulan dizi ve içerikler için toplamda hangi kalemlere ne kadar harcama yapılmıştır? Bu platform aracılığıyla hangi şirketlere ve kişilere ödeme yapılmıştır?

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, Tabii platformunun Türkiye’nin iletişim stratejisi için önemli bir adım olduğunu ve dezenformasyonla mücadele amacıyla geliştirildiğini ifade etmiştir. Bu kapsamda, dezenformasyonla mücadele ve yerli ve milli bir platform olarak sunulan içeriklerden hangileri, kimlere yaptırılmıştır? Bu yapımlar için ne kadar bütçe ayrılmıştır? Ayrıca, gelecekte bu çerçevede hangi yapımların hangi şirket ve isimler tarafından hayata geçirilmesi planlanmaktadır?

Tabii platformunda yer alan Gassal dizisinin yapımcısı Şeyma Eraz Çelik ve yapım şirketi Zeramedya ile yapılan sözleşmenin kapsamı nedir? Bu yapım için toplamda ne kadar bütçe ayrılmıştır?

Seyma Eraz Çelik’in başka projelerine TRT ya da başka kamu kuruluşları tarafından bütçe desteği sağlanmış mıdır? Sağlandıysa, bu projelere ayrılan toplam bütçe ne kadardır? Yapımcının ve şirketinin, bu projelerden elde ettiği kar oranı nedir? Bu projelerle birlikte yapımcının veya şirketin mal varlığında ya da servetinde herhangi bir artış gerçekleşmiş midir? Eğer gerçekleşmişse, bu artışın miktarını ve kaynaklarını araştırmayı ve açıklamayı düşünüyor musunuz?

“Ölünce beni kim yıkayacak?” reklam sloganıyla dikkat çeken dizinin yapımcısı, TRT tarafından halkın cebinden toplanan kaç paralık bir bütçeyle yıkanarak ödüllendirilmiştir?