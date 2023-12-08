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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 14:42
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 14:42
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Garo Paylan: Ortak açıklamanın barış yolunda bir milat olmasını diliyorum

Ermenistan ve Azerbaycan’ın aracısız bir şekilde yaptıkları ortak açıklamayı değerlendiren Garo Paylan, iki ülke arasındaki kalıcı barış için herkesi sorumluluk almaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/garo-paylan-ortak-aciklamanin-baris-yolunda-bir-milat-olmasini-diliyorum.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Ermenistan ve Azerbaycan, Karabağ ihtilafının başlamasından bu yana ilk kez aracısız biçimde dün (7 Aralık) ortak bir açıklama yayımladı. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Diyarbakır Milletvekili ve Türkiyeli Ermeni Garo Paylan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın esirlerin karşılıklı bırakılması için yaptıkları ortak açıklamayı değerlendirdi.

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Barışın sağlanması

Paylan’ın konuya ilişkin X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Harika haber! Ermenistan ve Azerbaycan’ın esirlerin karşılıklı bırakılmasını müjdeledikleri ortak açıklamasının barış yolunda bir milat olmasını diliyorum. Barışın yolu bu tip güven artırıcı adımlarla açılacaktır. Kalıcı bir barış için hep beraber sorumluluk alalım.”

Ermenistan ve Azerbaycan tarafından yapılan ortak açıklamada "Azerbaycan ve Ermenistan, bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın bulunduğu konusunda hemfikirdir. Her iki devlet de egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde ilişkileri düzenleme ve bir barış anlaşması imzalama niyetini teyit ediyor,” dendi.

Açıklamanın maddeleri

Ermenistan ve Azerbaycan tarafından yapılan ortak açıklamanın maddeleri şöyle

1. Mahkûm takası

Azerbaycan Cumhuriyeti, hümanizm değerleri doğrultusunda ve iyi niyet adımı olarak 32 Ermeni askerini serbest bırakır. Ermenistan Cumhuriyeti ise hümanizm değerlerini rehber alarak iyi niyet adımı olarak 2 Azerbaycan askerini serbest bırakır.

2. Karşılıklı iyi niyet

Azerbaycan ve Ermenistan farklı temsilciliklerde birbirlerinin adaylıklarını destekler. Ermenistan iyi niyetinin bir göstergesi olarak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) ev sahipliği yapma adaylığını geri çeker ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin adaylığını destekler. Azerbaycan, iyi niyetin bir göstergesi olarak, Ermenistan'ın Doğu Avrupa Grubu COP Bürosu üyeliğine adaylığını desteklemektedir.

3. Barışa hazırlık

Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın doğduğu görüşünü paylaşır. (TY)

garo paylan ermenistan-azerbaycan ilişkileri karabağ
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/haber/karabagin-eski-cumhurbaskani-arayik-harutyunyan-gozaltina-alindi-285812
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25 Eylül 2023
/haber/karabag-da-goc-ve-patlamanin-golgesinde-ikinci-gorusme-284452
"Karabağ Ermenileri büyük ihtimalle Stepanakert'ten ayrılacak"
24 Eylül 2023
/haber/karabag-ermenileri-buyuk-ihtimalle-stepanakert-ten-ayrilacak-284412
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23 Eylül 2023
/yazi/daglik-karabag-artsakh-kurban-edildi-284382
Karabağ’da ne oldu?
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/haber/karabag-da-ne-oldu-284368
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