Gani Met anılıyor: Camiamızın başı sağolsun
Geçen hafta kaldırıldığı hastanede böbrek yetmezliği ve enfeksiyon nedeniyle vefat eden, Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met, Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nin organize ettiği etkinliklerle anılacak.
Gani Met’in kurucularından olduğu Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği, 21 Nisan’da Gani Met’in mezarını ziyaret edecek.
Derneğin, konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Gani’yi anmak için Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ve Kaos GL dernekleri olarak 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 15:00'da, Gani Met’in mezarını ziyaret edeceğiz. Mezarlık ziyaretinin ardından Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nde gullümle, madi koliyle helvasını kavuracağız.
“Mezarlık ziyareti ve ardından gerçekleştirilecek helva kavurma etkinliğine katılım ve ayrıntılar için [email protected]’a mesaj atabilirsiniz. Camiamızın başı sağolsun!”
Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met hayatını kaybetti
Gani Met hakkında
Türkiye’deki LGBTİ+ hakları mücadelesinde oynadığı önemli rolle öne çıkan trans aktivist ve yazar.
Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nin kurucu üyelerinden, Kaos GL Derneği’nin eski çalışanı.
Türkiye’deki queer edebiyatın önemli örnekleri arasında yer alan yazıları 5Harfliler ve Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği ile KaosGL.org’un sitelerinde yayımlandı.
53 yaşında hayatını kaybetti. (TY)