Gani Met anılıyor: Camiamızın başı sağolsun

Geçen hafta kaldırıldığı hastanede böbrek yetmezliği ve enfeksiyon nedeniyle vefat eden, Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met, Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nin organize ettiği etkinliklerle anılacak.

Gani Met’in kurucularından olduğu Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği, 21 Nisan’da Gani Met’in mezarını ziyaret edecek.

Derneğin, konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Gani’yi anmak için Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ve Kaos GL dernekleri olarak 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 15:00'da, Gani Met’in mezarını ziyaret edeceğiz. Mezarlık ziyaretinin ardından Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nde gullümle, madi koliyle helvasını kavuracağız.

“Mezarlık ziyareti ve ardından gerçekleştirilecek helva kavurma etkinliğine katılım ve ayrıntılar için [email protected]’a mesaj atabilirsiniz. Camiamızın başı sağolsun!”

Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met hayatını kaybetti