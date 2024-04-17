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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 10:16
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 10:16
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Gani Met anılıyor: Camiamızın başı sağolsun

“Gani’yi anmak için Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ve Kaos GL dernekleri olarak pazar günü saat 15.00'da, Gani Met’in mezarını ziyaret edeceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gani Met anılıyor: Camiamızın başı sağolsun
Fotoğraf: Gani Met'in Instagram hesabı

Geçen hafta kaldırıldığı hastanede böbrek yetmezliği ve enfeksiyon nedeniyle vefat eden, Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met, Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nin organize ettiği etkinliklerle anılacak.

Gani Met’in kurucularından olduğu Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği, 21 Nisan’da Gani Met’in mezarını ziyaret edecek.

Derneğin, konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Gani’yi anmak için Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ve Kaos GL dernekleri olarak 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 15:00'da, Gani Met’in mezarını ziyaret edeceğiz. Mezarlık ziyaretinin ardından Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nde gullümle, madi koliyle helvasını kavuracağız. 

“Mezarlık ziyareti ve ardından gerçekleştirilecek helva kavurma etkinliğine katılım ve ayrıntılar için [email protected]’a mesaj atabilirsiniz. Camiamızın başı sağolsun!” 

Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met hayatını kaybetti
Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met hayatını kaybetti
15 Nisan 2024

Gani Met hakkında

Türkiye’deki LGBTİ+ hakları mücadelesinde oynadığı önemli rolle öne çıkan trans aktivist ve yazar.

Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nin kurucu üyelerinden, Kaos GL Derneği’nin eski çalışanı. 

Türkiye’deki queer edebiyatın önemli örnekleri arasında yer alan yazıları 5Harfliler ve Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği ile KaosGL.org’un sitelerinde yayımlandı.

53 yaşında hayatını kaybetti. (TY)

Gani Met trans kadın queer edebiyat Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
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