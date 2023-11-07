Galatasaray ve Fenerbahçe: "Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanmasın"

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri üst yönetimleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce Suudi Arabistan'da oynanacağını açıkladığı Süper Kupa finalinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi doğrultusunda karar aldıklarını açıkladılar.

2023 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve 2023 Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, eskiden Cumhurbaşkanlığı Kupası olarak anılan tek maçlık "Süper Kupa" finali için karşı karşıya gelecekler.

TFF 20 Ekim'de, karşılaşmanın 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacağını duyurmuş ve geçtiğimiz günlerde, maçın 30 Aralık'tan 29 Aralık'a alındığını duyurmuştu.

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa müsabakası 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."

Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmaya göre, kupayı kazanacak olan takıma 2 milyon 800 bin Avro şampiyonluk ödülü verilecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının tepkisi

TFF'nin Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'da oynatma kararı futbol izleyicileri arasında olduğu kadar kamuoyunda tepki ve tartışmalara yol açtı.

Kararın duyulmasının ardından TV kanallarının sorularını yanıtlayan futbolseverler ve her iki takımın taraftarları, kendilerinin canlı olarak içinde yer almadıkları bir karşılaşmanın anlamı olmadığını vurgulayarak, maçın Türkiye'de yapılmasını istediklerini dile getirdiler.

TFF Başkanı: "Almanya'da yapmak istedik izin vermediler"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın Riyad'da oynanmasına taraftarlardan gelen tepkiler üzerine 14 Ekim'de yaptığı açıklamada "Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık." demişti.

Büyükekşi, "Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmanın sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli" olduğunu ileri sürdükten sonra "Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum... Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor." diyerek Riyad'ın seçilmesinde göz önünde tutulan ölçütlere değindikten sonra para konusunu tartışmıştı.

Büyükekşi: "Azerbaycan'da para yok..."

TFF Başkanı, "Azerbaycan'ın maçın Bakü'de yapılmasını önerdiğini, ancak orada da para olmadığını" belirttikten sonra "Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer etti, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak." diyerek Riyad'a yönelmenin malî imkanlarına dikkat çekmişti.

Büyükekşi öte yandan, maç tarihi konusunda da Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söylemişti: "Bazı kesimler de Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta oynanır mı diye eleştiriyor. Biz bunu da kulüplerimize sorduk ve kabul ettiler. Hatta 31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım dediler."

TFF Başkanı daha önce bir Süper Kupa finalinin Katar'da oynandığını hatırlatmış "Biz hem Türk futbolunun, hem Süper Lig'in imajı, hem de takımlarımızın ekonomik olarak daha fazla fayda görmesi için uğraşıyoruz." demişti.

Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor 2022 Süper Kupa finalini Katar`ın başkenti Doha`nın Ahmed Bin Ali Stadyumu`nda oynamışlar, normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmayı Beşiktaş penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayarak kazanmış ve kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray

divan kararları: "Türkiye'de oynansın"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, pazar günü basına kapalı olarak gerçekleştirilen Galatasaray Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın ardından yaptığı basın açıklamasında "Süper Kupa'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık[larını]" açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü de Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa karşılaşmasının Suudi Arabistan'da oynanmamasına yönelik bir karar almıştı.

Fenerbahçe: "Atatürk ilke ve

devrimlerine karşı bir ülkede oynanmasın"

Fenerbahçe Kulübü, 5 Kasım’daki Yüksek Divan Kurulu'nda “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Süper Kupa Finali’nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması[nın], Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe’nin tarihi, şan ve şerefiyle bağdaşmayacağı[...]" yolunda bir karar aldı.

Finalin "Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanması"nı istedi.

Galatasaray: " '100. Yıl Cumhuriyet Kupası' vatanda oynansın"

Galatasaray Divan Kurulu da Pazar günü basına kapalı yaptığı toplantıda, " Türk gençliğinin, karşılaşmayı sahip oldukları topraklarda izlemesi ve bu hissiyatı hangi takım taraftarı olursa olsun millet bilinciyle Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşaması arzu[suyla]" Süper Kupa karşılaşmasının Riyad'da oynanmasına karşı görüş bildirdi.

(AEK)