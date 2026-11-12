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YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 15:22 12 Kasım 2026 15:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 15:30 12 Kasım 2026 15:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Galatasaray Üniversitesi’nde okul gazetesine toplatma kararı

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, okul gazetesi Ünlem’in nüshalarının toplatılması ve gazete standının kaldırılmasını protesto etti. Öğrenciler, “GSÜ’nün sesi, Ünlem gazetesi susmayacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Galatasaray Üniversitesi’nde okul gazetesine toplatma kararı
Fotoğraf: BirGün
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Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencileri, okul gazetesi Ünlem’in rektörlük kararıyla toplatılmasına karşı kampüste eylem yaptı.

BirGün'ün haberine göre, öğrenciler, Yiğit Okur binası önünden rektörlük binasına yürüdü. Eylemde, üzerinde “Yasakları tanıma, gazetene sahip çık” yazan gazete nüshaları döviz olarak taşındı.

Öğrencilerin yaptığı açıklamaya göre, dört hafta önce Ünlem’in 150 nüshası özel güvenlik birimi tarafından toplatıldı, gazetenin standı da kaldırıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 33 sayı yayımlanan Ünlem’in yalnızca öğrencilere değil, üniversitedeki akademisyenlere, personele ve kampüsteki hayvanlara ilişkin sorunlara da yer verdiği belirtildi.

“Ünlem, bugüne kadarki 33 sayısı ile yalnızca biz öğrencilere değil, öğretmenlerimize, okul personellerimize, kampüsümüzdeki hayvan dostlarımıza ses olmuş, üniversitemizin sorgulayıcı ve özgürlükçü kimliğini korumaya çalışmıştır.”

“Gazetemizi yasaklayamazlar”

Öğrenciler, kendi emekleri ve olanaklarıyla hazırladıkları gazetenin üniversite yönetimi tarafından yasaklanamayacağını söyledi.

Açıklamada, üniversite yönetiminin öğrencilerin sesini “sansürle ve yasaklarla” bastırmaya çalıştığı savunuldu.

Öğrenciler, gazetenin yayınını sürdüreceklerini belirterek bu hafta normalde 150 adet basılan Ünlem’den 1000 nüsha bastıklarını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Gazetemizin varlığını aksatmadan, hatta daha güçlü şekilde sürdüreceğini, pankartımızı asarak ve haftada 150 adet basılan Ünlem’i bu hafta 1000 adet bastırarak gösterdik. Bu yolda önümüze koyacağınız her türlü engele karşı hep beraber yürüyeceğimizden şüpheniz olmasın. GSÜ’nün sesi, Ünlem gazetesi susmayacak, susturulamayacak.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
galatasaray üniversitesi
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