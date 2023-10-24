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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 16:36
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 16:42
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GalataPerform’un Yeni Metin Atölyeleri’ne kayıtlar başladı

Atölyelerde bugüne kadar İspanya, Portekiz, Rusya, Romanya, İran, Yunanistan, İskoçya, İtalya, Fransa, Norveç ve İsveç gibi birçok ülkeden 40’tan fazla oyun yazarı ve yönetmen yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/galataperformun-yeni-metin-atolyelerine-kayitlar-basladi.jpg

GalataPerformun oyun yazarlığını geliştirmek adına hayata geçirdiği Yeni Metin Atölyelerinin başvuru ve kayıt süreci başladı.

Atölyelerde bugüne kadar İspanya, Portekiz, Rusya, Romanya, İran, Yunanistan, İskoçya, İtalya, Fransa, Norveç ve İsveç gibi birçok ülkeden 40’tan fazla oyun yazarı ve yönetmen yer aldı.

11 Kasım 2023 - 8 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Oyun Yazarlığı Atölyesi, haftada iki gün online buluşmalar olmak üzere hibrit yöntemle düzenlenecek. Eğitim sürecinin ortasında ve sonunda İstanbul’da iki ara kamp planlanmak üzere Eylül’de Ayvalık’ta katılımcı ve eğitmenleri bir araya getiren bir final kampı düzenlenecek. 

Yeni Metin Oyun Yazarlığı Atölyesine genel kayıtlar 10 Kasım’a kadar sürecek.

Atölyelere detaylı bilgi ve kayıt için galataperform.com/atolye ziyaret edebilir, [email protected] üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İletişim: 0530 260 25 24 (AÖ)

oyun yazarlığı
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