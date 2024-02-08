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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 10:51
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 11:48
1 dk Okuma

'Galata’nın Tembel Martısı', en iyi resimli çocuk kitapları arasında

Behiç Ak'ın kitabı, IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Komitesi'nin projesi kapsamında seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Galata’nın Tembel Martısı', en iyi resimli çocuk kitapları arasında

Behiç Ak'ın Günışığı Kitaplığı'ndan çıkan “Galata’nın Tembel Martısı” adlı kitabı, IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Komitesi, Dünya Resimli Çocuk Kitapları projesinde, 'En İyi Resimli Çocuk Kitapları' arasına girdi.

Müren Beykan'ın edtiörlüğünde yayına hazırlanan kitap, kentlerde insanların öteki canlılarla bir arada yaşayabilmeleri, onların yaşam hakkına saygı göstermeleri üzerine düşündürüyor. İstanbul’un tarihsel simgelerinden Galata Kulesi’ni merkez alan öykü, mahalle kültürünü yansıtırken, sosyal sorumluluğun küçük bir toplulukta nasıl filizlendiğini de anlatıyor. 

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2 Temmuz 2020

Konusu

Ağabeyi Emre’nin tersine, Hülya’nın internetle de teknolojiyle de işi yoktu. Hayvanların dilinden anlar, mesajlarını bile güvercinlerle iletirdi o. Komşu oldukları Galata Kulesi’nde onarım başlayacağını, kulenin çepeçevre bir inşaat perdesiyle kapatılacağını öğrenince, çok endişelendi. Çünkü, kulenin taşları arasında ebabil yuvaları vardı. Ebabil yavrularını kurtarmak için el ele veren iki kardeş, belediyeye dertlerini anlatabilmek için çeşitli yöntemler düşündüler. Peki ya mahallenin martısı Murteza, yavruları kurtarmak için yerinden kıpırdayacak mıydı acaba?..(AÖ)

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