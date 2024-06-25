Galata Kulesi'ne 'Kayyum defol' pankartı asıldı
DEM Parti Milletvekilleri Saki ve Konukçu, pankart astıktan sonra "Bijî berxwedana Colemêrgê" ve "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'ne "Kayyum defol" pankartını asarak protesto etti.
MA’nın haberine göre, DEM Parti Milletvekilleri Saki ve Konukçu, pankart astıktan sonra "Bijî berxwedana Colemêrgê" ve "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.
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(EMK)
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