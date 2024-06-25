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HABER
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 11:15
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 11:19
1 dk Okuma

Galata Kulesi'ne 'Kayyum defol' pankartı asıldı

DEM Parti Milletvekilleri Saki ve Konukçu, pankart astıktan sonra "Bijî berxwedana Colemêrgê" ve "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Galata Kulesi'ne 'Kayyum defol' pankartı asıldı
Fotoğraf: MA

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'ne "Kayyum defol" pankartını asarak protesto etti. 

MA’nın haberine göre, DEM Parti Milletvekilleri Saki ve Konukçu, pankart astıktan sonra "Bijî berxwedana Colemêrgê" ve "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.

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(EMK)

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20 Haziran 2024
/haber/istanbulda-kayyima-karsi-miting-gun-mucadeleyi-buyutme-gunu-296650
"Kayyımlar kadın kurumlarını kıraathaneye çevirdi"
19 Haziran 2024
/haber/kayyimlar-kadin-kurumlarini-kiraathaneye-cevirdi-296614
Yazar ve sanatçılardan kayyıma karşı açıklama: "Anayasa'nın ihlali"
18 Haziran 2024
/haber/yazar-ve-sanatcilardan-kayyima-karsi-aciklama-anayasa-nin-ihlali-296594
Hakkari'de kayyıma karşı yapılan mitinge binlerce kişi katıldı
13 Haziran 2024
/haber/hakkari-de-kayyima-karsi-yapilan-mitinge-binlerce-kisi-katildi-296495
Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı nöbet
4 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediyesine-kayyim-atanmasina-karsi-nobet-296105
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepkiler
3 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediyesi-ne-kayyim-atanmasina-tepkiler-296066
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı
3 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediyesi-ne-kayyim-atandi-296052
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