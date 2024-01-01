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Yayın Tarihi: 1 Ocak 2024 16:16
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 15:17
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Galata Köprüsü'nde Filistin için eylem

Yurttaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Galata Köprüsü'nde Filistin için eylem
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde binlerce kişi bir araya geldi.

Yurtatşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı. 

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Programın bitmesiyle yürüyüşe katılanlar alandan ayrıldı.

AA'nın haberine göre, bölgeden Marmaray'la ayrılmayı tercih edenler Sirkeci istasyonunda yoğunluk oluşması nedeniyle sırayla içeri alındı.

Bazı yurttaşlar, Eminönü'ndeki arabalı vapur iskelesinde bekleyen, organizasyonun ayarladığı otobüs ve minibüslerle Yenikapı'ya götürüldü.

(EMK)

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