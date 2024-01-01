Galata Köprüsü'nde Filistin için eylem

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde binlerce kişi bir araya geldi.

Yurtatşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı.

İsrail ordusunun dün geceki saldırılarında 25 Filistinli öldürüldü

Programın bitmesiyle yürüyüşe katılanlar alandan ayrıldı.

AA'nın haberine göre, bölgeden Marmaray'la ayrılmayı tercih edenler Sirkeci istasyonunda yoğunluk oluşması nedeniyle sırayla içeri alındı.

Bazı yurttaşlar, Eminönü'ndeki arabalı vapur iskelesinde bekleyen, organizasyonun ayarladığı otobüs ve minibüslerle Yenikapı'ya götürüldü.

(EMK)