Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü

Yılın ilk gününde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

"Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen yürüyüş için Galata Köprüsü’ne “Gazze için adalet” pankartı asıldı. Filistin ve Türkiye bayrakları açıldı.

Yürüyüşe bakanlar, milletvekilleri ve siyasi isimler katılım gösterdi. Ayrıca birçok sendika, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu ve spor kulübü de yürüyüşte yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları sabah namazını Karaköy Arap Camisi'nde kıldıktan sonra Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da yürüyüşteydi.

Yürüyüşe gelenler Ayasofya ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı kıldı. Ardından gruplar halinde yürüyerek Galata Köprüsü'nde toplandı.

Sık sık tekbir getiren kalabalık "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Yürüyüş esnasında gazetecilere konuşan Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını söyledi. Senenin ilk sabahında camilerde buluşup yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmanın önemli bir manevi güç olduğunu bilmek gerektiğini ve milletin buna inandığını ifade etti.

Erdoğan, "Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. 2026 Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin diye dua ediyoruz” dedi. "Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla, ortak müştereklerimizin ne denli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Onun için de çok mutluyuz. İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder." diye konuştu. Katılımcılara da teşekkür etti.

Yürüyüşte TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de bir konuşma yaptı.

TÜGVA iki senedir, yılın ilk günü Galata'da Filistin eylemi düzenliyor. Ancak benzer şekilde farklı yerlerde kitlesem Filistin eylemi düzenlemek isteyen siyasi partilere izin verilmiyor.

CHP İstanbul’un Gazze yürüyüşüne polis müdahalesi

(HA)