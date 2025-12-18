GAİN Medya soruşturması: Üç kişi tutuklandı, Karacan'a adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında GAİN Medya’nın da aralarında bulunduğu Anahat Holding bünyesindeki şirketlere yönelik operasyon genişledi. Soruşturma çerçevesinde sunucu Okan Karacan gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte Karacan da ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve sunucu Okan Karacan'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Kaya, Gülcan ve Aydın tutuklanmaları, Karacan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Kaya, Gülcan ve Aydın'ın tutuklanmasına, Karacan hakkında da adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Başsavcılığın talimatıyla iki gün önce başlatılan operasyonlarda, Anahat Holding çatısı altındaki şirketlere “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yasa dışı bahis” ve “suç gelirlerinin aklanması” iddiaları yöneltilmişti. Operasyon kapsamında holding ve bağlı şirketlerden üç yetkili gözaltına alınmış, şirketlere ise kayyım atanmıştı.

Soruşturma sürecinde holding yetkilileri Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın da gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmalarının soruşturmanın dayanaklarını oluşturduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespit edildi.

Savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el koydu. Ayrıca Anahat Holding’e bağlı yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

GAİN Medya’ya operasyon: 3 kişi gözaltına alındı, TMSF kayyım olarak atandı

(EMK)