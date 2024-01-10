Gabriel Attal: Fransa'nın eşcinsel olduğunu ifade eden ilk başbakanı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak atadı.

Guardian’a göre bu atama, Fransa’da zorlu bir ikinci başkanlık dönemini canlandırmaya ve Haziran ayındaki Avrupa seçimlerinde aşırı sağın olası kazançlarını sınırlamaya yönelik bir çaba olarak görülüyor.

Attal, aynı zamanda bugüne kadar Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa’nın en genç başbakanı" unvanının yeni sahibi oldu.

Attal, Borne'un 8 Kasım’daki istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sunmasının ardından, başbakanlık koltuğu için anılan isimler arasındaydı.

Geçen yıl Pap Ndiaye yerine Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Attal, son 65 yılda hükümette yer alan üyeler arasında "en genç" isim olarak da biliniyor.

En tanınmış isimlerden

Guardian’daki habere göre Attal'a "bebek Macron" deniyor, çünkü başkanla benzer özelliklere sahip.

Örneğin hırs, güçlü medya varlığı ve merkezci siyaset. O, başkanın etrafındaki genç politikacılar içinde en tanınmış isim olarak kabul ediliyor.

Attal, aynı zamanda Fransa'nın ilk açık eşsincel başbakanıdır.

Ayrıca, Attal, atanmasını Macron'un cesur bir hamlesi olarak nitelendirdi. Yeni bir hükümet atayacak olan Attal, Macron'un ekonomiyi dönüştürme çabalarını sürdüreceğini ve gençlerin eğitimine odaklanacağını belirtti.

(EMK)