Gabon Büyükelçiliği Dina'nın davasını takip edecek

Karabük’teki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023’te cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti.

Dina’nın ölümüne ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması 29 Nisan’da görülecek.

Karabük Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, davada yargılanan Dursun A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cinsel istismar" suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Dina İçin Feministler’den basına çağrı: Davayı takip edin

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 24 Ocak’taki ikinci duruşmasına Dina’nın ailesi de katılmış ve şikayetçi olduklarını belirtmişti.

Dina’nın Gabon’da yaşayan ailesi ve Dina İçin Feministler grubu uzun zamandır Gabon Konsolosluğu’nun davayı takip etmesi konusunda taleplerini dile getiriyordu. Bu kapsamda aile ve konsolosluk arasında geçen mektuplaşmalar nihayet sonuç verdi.

Gabon Dışişleri Bakanlığı’ndan Dina'nin ailesine 12 Mart'ta gönderlilen yazıda bundan sonra Türkiye'deki dava sürecinin Büyükelçilik tarafından takip edileceği bilgisi paylaşıldı.

"Yalnız hissetmeyecekler"

Dina İçin Feministler'den Nil Delahaye bianet'e şu bilgileri verdi:

"Dina'nın annesi ve babası, her celsede tek çocukları olan Dina'nın ölümüyle ilgili karar verilecek olan bu davayı hiç kimseyi tanımadıkları bir yerde, yabancı bir dilde takip etmeye geliyorlar. Kızları için adalet peşinde olan aile her seferinde Batı Afrika'da bulunan ülkeleri Gabon'dan buraya gelmek için 5000 kilometrelik bir yol kat ediyorlar. Gabon devletinin Türkiye'deki temsilciliği tarafından davanın takipçisi olduğunu beyan etmiş olması ailenin geçirdiği bu zor dönemde hiç olmazsa yalnız hissetmesini azaltmış oluyor."

Ne olmuştu? Karabük'te üniversite okuyan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni 26 Mart 2023'te Filyos Çayı'nda bulunmuştu. Polis, Ibouanga'nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü Türkiye vatandaşı olmayan toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. Kaybolduğu gece Dina, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylemişti. Ancak Dina'nın bilinmeyen nedenle sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. dördüncü kez gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan 2023’te tutuklanmıştı.

(EMK)