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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 11:45
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2024 12:31
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Gabon Büyükelçiliği Dina'nın davasını takip edecek

Gabon Dışişleri Bakanlığı’ndan Dina'nin ailesine 12 Mart'ta gönderlilen yazıda bundan sonra Türkiye'deki dava sürecinin Büyükelçilik tarafından takip edileceği bilgisi paylaşıldı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Gabon Büyükelçiliği Dina'nın davasını takip edecek
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Karabük’teki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023’te cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. 

Dina’nın ölümüne ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması 29 Nisan’da görülecek. 

Karabük Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, davada yargılanan Dursun A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cinsel istismar" suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

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Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 24 Ocak’taki ikinci duruşmasına Dina’nın ailesi de katılmış ve şikayetçi olduklarını belirtmişti. 

Dina’nın Gabon’da yaşayan ailesi ve Dina İçin Feministler grubu uzun zamandır Gabon Konsolosluğu’nun davayı takip etmesi konusunda taleplerini dile getiriyordu. Bu kapsamda aile ve konsolosluk arasında geçen mektuplaşmalar nihayet sonuç verdi. 

Gabon Dışişleri Bakanlığı’ndan Dina'nin ailesine 12 Mart'ta gönderlilen yazıda bundan sonra Türkiye'deki dava sürecinin Büyükelçilik tarafından takip edileceği bilgisi paylaşıldı. 

"Yalnız hissetmeyecekler"

Dina İçin Feministler'den Nil Delahaye bianet'e şu bilgileri verdi:

"Dina'nın annesi ve babası, her celsede tek çocukları olan Dina'nın ölümüyle ilgili karar verilecek olan bu davayı hiç kimseyi tanımadıkları bir yerde, yabancı bir dilde takip etmeye geliyorlar. Kızları için adalet peşinde olan aile her seferinde Batı Afrika'da bulunan ülkeleri Gabon'dan buraya gelmek için 5000 kilometrelik bir yol kat ediyorlar. Gabon devletinin Türkiye'deki temsilciliği tarafından davanın takipçisi olduğunu beyan etmiş olması ailenin geçirdiği bu zor dönemde hiç olmazsa yalnız hissetmesini azaltmış oluyor."

Ne olmuştu?

Karabük'te üniversite okuyan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni 26 Mart 2023'te Filyos Çayı'nda bulunmuştu. Polis, Ibouanga'nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü Türkiye vatandaşı olmayan toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. 

Kaybolduğu gece Dina, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylemişti.

Ancak Dina'nın bilinmeyen nedenle sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. dördüncü kez gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan 2023’te tutuklanmıştı.

(EMK)

Dina Dinabongho Ibouanga erkek şiddeti Dina İçin Feministler
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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