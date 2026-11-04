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YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 08:26 4 Kasım 2026 08:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 08:27 4 Kasım 2026 08:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Gabar’da mezarlığa saldırı: Mezar taşları kırıldı, çiçekler yakıldı

Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki Basret köyünde bulunan ve PKK’lilerin defnedildiği mezarlığın tahrip edildiği ortaya çıktı. MEBYA-DER yöneticisi Fırat Duymak, saldırıyı yapanların belirlenmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gabar’da mezarlığa saldırı: Mezar taşları kırıldı, çiçekler yakıldı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
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Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki Basret köyünde bulunan “Goristanê Şehîd Binevş Mezarlığı” tahrip edildi. Mezarlıkta bazı mezar taşlarının kırıldığı, ailelerin bıraktığı yapay çiçekler ile sarı, kırmızı ve yeşil tülbentlerin yakıldığı belirlendi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, mezarlığın tahrip edildiği, 17 Nisan 2007’de Gabar’da yaşanan çatışmada hayatını kaybeden HPG’li Evren Akkuş’un arkadaşlarının mezarlığı ziyaret etmesi sırasında fark edildi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden gelen Akkuş’un arkadaşları, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) üyeleriyle birlikte mezarlığa gitti. Ziyaret sırasında mezar taşlarının kırıldığı ve mezarlara bırakılan eşyaların yakıldığı tespit edildi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
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“Kimin yaptığını bilmiyoruz”

MEBYA-DER Şırnak Yöneticisi Fırat Duymak, 1 Kasım’da ailelerle birlikte mezarlığı ziyaret ettiklerini, iki gün sonra yeniden geldiklerinde ise mezarlığın tahrip edildiğini gördüklerini söyledi.

Duymak, şöyle konuştu:

Aileler 20 yıldır çocuklarının mezarlarını arıyor. Bulduktan sonra gelip ziyaret ediyorlar ancak karşılaştıkları manzara bu. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Barış süreci başlamışken talebimiz, mezarlıkların yeniden yapılmasıdır. Bu saldırıyı kim gerçekleştirdiyse ortaya çıkarılmalı ve hesap vermelidir.

Mezarlığı ziyaret edenler, kırılan mezar taşlarını bir araya getirerek mezarların yanına bıraktı. Ziyaret, duaların okunmasının ardından sona erdi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
gabar mezarlıklara saldırı şırnak
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