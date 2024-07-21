Gabar’da iş cinayeti: Sondaj kulesi devrildi, bir mühendis öldü

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. Üç kişi devrilen sondaj kulesinin enkazı altında kaldı. İlk müdahalede iki kişi kurtarılırken bir mühendis hayatını kaybetti.

Olayın hemen ardından yaralı olarak kurtarılan işçi Furkan Tatar helikopter ile hastaneye sevk edildi. Hafif yaralı olarak kurtulan bir işçi de Cizre Devlet Hastanesine gönderildi. Yaşamını yitiren işçi ise hala göçük altında.

Şırnak Valiliği sondaj kulesinin beton zeminin çökmesine nedeniyle devrildiği yönünde bir açıklama bir yaptı.

Baro: İşçi sağlığı ve güvenliği hiçe sayılıyor

Olayın ardından Şırnak Barosu yazılı bir açıklama yaptı. Bölgede günlük 100 bin varil petrol hedefiyle çalışıldığını belirten baro “insanüstü bir çalışma hedefiyle işçi sağlığı ve güvenliği hiçe sayılıyor” dedi.

Yıllar içerisinde çeşitli holding ve şirketlerin, ‘bölgeye yatırım yapmak’ kılıfı altında Şırnak bölgesinin yaşam alanlarını kendileri için birer rant kapısı haline getirdiğinden bahseden Baro açıklamanın devamında şöyle dedi:

Cudi ve Gabar yerleşkesini bir enkaz alanı haline getiren çalışmaların yaratmış olduğu ekolojik tahribatın bölgeye verdiği zarar ileride bölgede yaşam alanlarını kısıtlayacak, bölge habitatını bozacak ve bizleri nefes alamayacağımız bir ortama doğru sürükleyecektir. Bu konuda ilgili tüm kurum, kuruluş ve dernekler ile adli ve idari açıdan yapmış olduğumuz başvurular sonuçsuz kalmıştır. İşin daha vahim boyutu bölgede valilik dahil tüm kurumlara bu konuda yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü görüşme taleplerimize cevap verme gereksiniminde dahi bulunulmamıştır.

DEM Parti bölgede

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekilleri Newroz Uysal Aslan ve Zeki İrmez olayın duyulmasının ardından göçüğün yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

Yaşanan göçüğe ilişkin çalışanlardan bilgi alan heyet, yaptıkları incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

Göçük sahasına yaptıkları ziyaret hakkında kısa bir açıklama yapan Zeki İrmez, “Bu alanda 61 petrol kuyusu var. Kazanın olduğu yerde işçilerle görüştük, bilgi aldık. Kulenin beton zemininde göçük yaşanmış. Çökme neticesinde kule de çökmüş. Bir kişi hala göçük altında ve 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar devam ediyor fakat ne zaman çıkarılacağı belli değil. Çünkü toprağın altında kalmış” dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından bölge ziyaretinde Gabar Dağı’ndaki petrol üretiminin yıl sonuna kadar günlük 100 bin varile çıkarılacağı açıklamasını hatırlatan İrmez, “Görüştüğümüz işçiler, 12 saatlik vardiyalarla hatta bazen 12 saati aşan çalışma saatleriyle yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü ifade ettiler. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanının açıkladığı hedefe ulaşmak için baskı ve mobing ile işçiler çalıştırılıyor. Bundan kaynaklı kazaların yaşandığı görülüyor. İş sağlığı ve güvenliği ihmallerinin olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

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(HA)