G7’den Gazze için “insani ara” çağrısı

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen çevrimiçi G7 liderler zirvesinde, Gazze Şeridi ve Rusya-Ukrayna krizi dahil gündemdeki konular ele alındı.

Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride, Ortadoğu'daki krizle ilgili "Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç var" dendi.

Bölgeye yardımların sağlanması için "daha fazla insani aranın" desteklenip teşvik edildiği kaydedilen bildiride, Hamas'ın "tüm rehineleri ön koşulsuz derhal serbest bırakması" çağrısı yapıldı.

Rusya'ya elmas yaptırımı

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya'nın gelir kaynaklarını azaltmak amacıyla gelecek aydan itibaren Rus menşeli elmaslara ithalat kısıtlaması uygulama kararı alındı.

G7'nin, "Rusya'nın enerji gelirini ve gelecekteki ekstraktif yeteneklerini sınırlandıracak adımlar atarak bu ülkenin yasa dışı savaşını finanse etme kapasitesini sınırlandıracağı" kaydedildi.

"Rusya'da çıkarılan, işlenen veya üretilen endüstriyel olmayan elmaslara" ithalat kısıtlamaları getirileceği, üçüncü ülkelerde işlenen Rus elmaslarının ithalatına aşamalı kısıtlamalar uygulayacağı bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, zirvedeki konuşmasında, ülkesinin, Ukrayna'nın yeniden inşası için 4,5 milyar dolarlık fon desteği sağlayacağını açıkladı.

Zelenski’den yardım talebi

Resmi Kyodo ajansının aktardığına göre çevrimiçi zirvede konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7'deki muhataplarına, ülkesine yönelik yardımların sürdürülmesi çağrısını yineledi.

Zelenski, "Rusya, Amerika ve Avrupa'nın zayıflık göstereceğine ve Ukrayna'ya gereken desteği sürdüremeyeceğine inanıyor" dedi. (AS)