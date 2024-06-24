G20 ülkelerinde zenginlerin vergilendirilmesine güçlü destek var

Dünyanın en büyük 18 ekonomisinde yetişkin vatandaşlarla yapılan yeni bir ankete göre, vergi ve daha geniş kapsamlı ekonomik reformlara destek hiç olmadığı kadar güçlü.

Ipsos’un G20 zirvesi öncesi Earth4All ve Global Commons Alliance için yaptığı anket, bu ülkelerde yaşayanların üçte ikisinden fazlasının, varlıklı bireylerin ve çevreyi kirleten şirketlerin aşamalı olarak vergilendirilmesini desteklediğini ve ‘kirleten öder vergisine’ en yüksek desteği verdiğini gösterdi.

Ayrıca güçlü desteğe sahip başlıca alanlar arasında yeşil enerji girişimleri, evrensel sağlık hizmetleri ve işçi haklarının güçlendirilmesi yer alıyor. Evrensel temel gelir ve demokrasiyi güçlendirmek için yurttaş meclislerine yatırım gibi daha az popüler öneriler de katılımcıların yaklaşık yarısından destek görüyor.

Yüzde 71 sera gazı emisyonlarına daha fazla vergi istiyor

Anket vatandaşların yaklaşık üçte ikisinin (yüzde 68) varlıklı kişilerden servet vergisi alınmasını desteklediğini ortaya koydu. Buna karşıt olanların oranı ise sadece yüzde 11.

Varlıklı kişilere servet vergisi uygulanmasına en yüksek destek yüzde 86 ile Endonezya’da görülüyor. Bu ülkeyi yüzde 78 ile Türkiye, yüzde 77 ile Birleşik Krallık ve yüzde 74 ile Hindistan izliyor.

Suudi Arabistan (yüzde 54) ve Arjantin'de (yüzde 54) destek en düşük seviyede. Ancak yine de ankete katılanların yarısından fazlası servet vergisini destekleyen görüşte.

Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 67), Fransa (yüzde 67) ve Almanya'da da (yüzde 68) ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi varlıklı kişilere servet vergisi uygulanmasını destekliyor.

“Karbon emisyonlarını azaltmak için harekete geçilmeli” görüşü

Sonuçlar ayrıca iklim değişikliği ve doğanın korunması söz konusu olduğunda, ankete katılan 18 G20 ülkesindeki vatandaşların yüzde 71'inin elektrik, ulaşım, gıda, sanayi ve binalardan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için dünyanın 10 yıl içinde derhal harekete geçmesi gerektiğine inandığını gösteriyor.

Bu oran ankete katılan Meksikalıların yüzde 91'ine, Güney Afrikalıların yüzde 83'üne ve Brezilyalıların yüzde 81'ine yükseliyor.

Bu inanç Suudi Arabistan (yüzde 52), Japonya (yüzde 53), Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 62) ve İtalya'da (yüzde 62) en düşük seviyede.

Ayrıca katılımcıların yüzde 74'ü yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine, temiz ulaşıma (arabalar, otobüsler, trenler, uçaklar) yatırım yapılmasını ve ülkelerindeki sanayide kirliliğin azaltılmasını destekliyor.

Reform talepleri yükseliyor

Ankete katılan 17 G20 ülkesinde halkın çoğunluğu, ekonomilerin tek başına ekonomik büyümeye odaklanmanın ötesine geçmesi gerektiğine inanıyor.

17 G20 ülkesinde yapılan ankete katılanların yüzde 68'i, ülkelerinin ekonomisinin işleyiş biçiminin yalnızca kâra ve zenginliği artırmaya odaklanmak yerine insanların ve doğanın sağlığına ve refahına öncelik vermesi gerektiği konusunda hemfikir. Katılımcıların yüzde 62'si de bir ülkenin ekonomik başarısının ekonominin ne kadar hızlı büyüdüğü ile değil, vatandaşlarının sağlık ve refahı ile ölçülmesi gerektiği konusunda aynı görüşte.

İnsanların sadece yüzde 39'u hükümetlerinin insanların çoğunluğunun yararına kararlar alacağına inanıyor ve sadece yüzde 37'si hükümetlerinin 20 ya da 30 yıl sonra insanların çoğunluğunun yararına olacak uzun vadeli kararlar alacağına güveniyor.

Ulusal ve küresel siyasi ve ekonomik sistemlerde reform yapılması yönünde kayda değer bir talep var. Ankete katılan 17 G20 ülkesinde, katılımcıların yüzde 65'i ulusal siyasi sistemlerinin önemli değişikliklere (yüzde 36) veya tamamen reforma (yüzde 29) ihtiyacı olduğuna inanıyor. Benzer bir oran (yüzde 67) ülkelerinin ekonomik sistemi için de aynı şeyi düşünüyor. Yüzde 41'i önemli değişikliklere ihtiyaç duyduğunu, yüzde 27'si ise tamamen reforme edilmesi gerektiğine inanıyor.

"Daha fazla eşitlik, daha istikrarlı bir gezegen"

Earth4All girişiminin eş lideri Owen Gaffney, "Politikacılara verilen mesaj daha net olamazdı. Dünyanın en büyük ekonomilerinde yaptığımız ankete katılan insanların büyük çoğunluğu, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve doğayı korumak için bu on yıl içinde acil olarak büyük adımlar atılması gerektiğine inanıyor. Aynı zamanda pek çok kişi ekonominin kendileri için çalışmadığını düşünüyor ve siyasi ve ekonomik reform istiyor. Bu durum popülist liderlerin yükselişini açıklamaya yardımcı olabilir" dedi.

Gaffney "Anket sonuçlarımız, ankete katılan G20 ülkelerinde yaşayanların net bir mesaj verdiğini gösteriyor: Zenginliği yeniden dağıtmak. Daha fazla eşitlik, daha istikrarlı bir gezegen için adil bir dönüşümü sağlayacak daha güçlü demokrasiler inşa edecektir” diye de ekledi.

Global Commons Alliance İcra Direktörü Jane Madgwick de bu aciliyeti yineledi ve "Bilim, gezegensel krizin, iklim değişikliğinin ele alınması ve doğanın korunması için dev bir adım atılmasını gerektiriyor. Ankete katılan 18 G20 ülkesindeki vatandaşların yüzde 71'i karbon emisyonlarının azaltılması için önümüzdeki on yıl içinde derhal harekete geçilmesini destekliyor" diye konuştu.

Earth4All İcra Kurulu Başkanı ve Roma Kulübü Eş Başkanı Sandrine Dixson-Declève de "Bu anket, G20 ülkelerindeki vatandaşların çoğunluğunun daha fazla refah, daha fazla iklim çözümü ve daha az eşitsizlik sağlayan bir ekonominin zamanının geldiğine inandığını bir kez daha kanıtlıyor. Ancak sonuçlar aynı zamanda özellikle Avrupa'da hükümete karşı bir güven eksikliği olduğunu da gösteriyor. Son Avrupa seçimlerinin radikal sağa doğru kaymasıyla birlikte, insanlara ve gezegene aynı anda hizmet eden bir ekonomiyi hayata geçirmek için hükümetleri sorumlu tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ipsos araştırmasına buradan ulaşabilirsiniz.

(HA)