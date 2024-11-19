G20 liderleri: Süper zenginlere vergi uygulanmalı

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 19 ülke ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G20 Liderler Zirvesi, dün gece (18 Kasım) oy birliği ile onaylanan nihai bildirisini yayımladı.

Bildiride, açlık ve yoksullukla mücadele için uluslararası bir ittifak kurulması, süper zenginlerin vergilendirilmesi ve Bakü'de devam eden UNFCCC COP29'da iklim finansmanı konusunda olumlu sonuçlar elde edilmesi çağrıları öne çıktı.

G20 liderleri, güçlendirilmiş çok taraflılık, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Paris Anlaşması'ndaki 1,5ºC'lik sıcaklık artışını sınırlandırma hedeflerine bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Bununla birlikte, bildiride COP28 Mutabakatı’na atıf yapılarak, G20 ülkelerine fosil yakıtlardan uzaklaşmaları ve yenilenebilir enerjiyi üç katına çıkarmaları yönünde çağrı yapıldı. Ancak, Suudi Arabistan gibi petrol üreten ülkeler ile ev sahibi ülkenin yürüttüğü diplomasi, 2023’te kararlaştırılan "fosil yakıtlardan uzaklaşma" ifadelerinin ilerletilmesini engelledi.

2024 Emisyon Açığı Raporu’na göre, G20 ülkeleri 2023 itibarıyla sera gazı emisyonlarının yüzde 77'sinden sorumlu. Uzmanlara göre 2024 Liderler Zirvesi, fosil yakıtlardan uzaklaşmak için gerekli geçişi ele almadığı için COP28'de sunulan ilk Küresel Durum Değerlendirmesi ile uyumlu değil.

#COP29: İklim krizi tüm G20 ekonomilerini altüst ediyor

İklim finansmanı: Milyarlardan trilyonlara geçiş

Bildiri, gelişmekte olan ülkelere yönelik yeni bir iklim finansmanı hedefi (NCQG) için somut rakamlar sunmamakla birlikte, iklim finansmanının tüm kaynaklardan hızla artırılması gerektiğine dikkat çekti. Bu çerçevede, küresel finans kurumlarının ve borç yapılandırmalarının reform edilmesine vurgu yapılarak, fonların daha etkili dağıtımı amaçlanıyor.

G20, artan oranlı vergilendirme gibi yenilikçi mekanizmaların geliştirilmesini de destekliyor. Bildiri, ultra zenginlerin etkin bir şekilde vergilendirilmesine açıkça atıfta bulunarak, yüzde 2’lik bir servet vergisinin yılda 250 milyar ABD doları kaynak yaratabileceğini belirtiyor.

Kapsamlı reform ihtiyacı

Dönem başkanlığını üstlenen Brezilya, küresel mali reform gündemini ileri taşımak amacıyla bir İklim Görev Gücü kurma girişiminde bulundu. Bu çerçevede, “ülke platformları” adı verilen uyumlu iklim yatırım planlarıyla, iklim krizi konularının küresel finans, ekonomi ve kalkınma politikalarına dahil edilmesi hedefleniyor.

Liderler, Küresel Durum Değerlendirmesi (GST) kararını, tüm ekonomi genelinde sera gazı emisyonlarını içeren ulusal iklim planlarına dahil etmeyi taahhüt etti. Bu planların, Şubat 2024’e kadar tamamlanarak 1,5ºC hedefine uygun hale getirilmesi gerektiği bildirildi.

Sonuç olarak, G20 bildirisi, iklim kriziyle mücadele, yoksullukla başa çıkma ve sosyal eşitsizlikleri azaltma konularında acil ve kapsamlı değişimlerin gerektiğini bir kez daha vurguladı. Liderler, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin uluslararası işbirliği ve kararlı adımlarla mümkün olacağını belirtti. (TY)