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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2024 12:47
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G20 Liderler Zirvesi yarın Rio de Janeiro'da başlayacak

18-19 Kasım'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin ana teması, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek".

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
G20 Liderler Zirvesi yarın Rio de Janeiro'da başlayacak
*Brezilya Devlet Başkanı Lula ve BM Genel Sekreteri António Guterres (Fotoğraf: g20.org)

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ile Avrupa Birliği'nden oluşan G20’nin 19. Liderler Zirvesi, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yarın (18 Kasım) başlıyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" temasıyla yapılacak zirve için 8 bin askeri personel görevlendirildi ve kapsamlı bir güvenlik tatbikatı yapıldı.

G20’ye ev sahipliği yapacak Modern Sanat Müzesi’nin etrafı bariyerlerle kapatıldı, yol kenarlarına zırhlı araçlar ve silahlı askerler yerleştirildi. Liderlerin Modern Sanat Müzesi’ne geçiş saatlerinde kentteki bazı caddelerde kısıtlamalara gidilecek, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Zirvede 3 ana oturum düzenlenecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G20 Liderler Zirvesi, 18 Kasım Pazartesi günü Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak.

Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapılacak, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak.

Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek.

Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak.

Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek.

Öte yandan, zirveye katılan liderlerin, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek, ülke ilişkileri ve kriz bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
G20 g20 liderler zirvesi Brezilya
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