"Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 gözaltı

2011'de Fenerbahçe'ye yönelik yürütülen şike soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, TFF Baş Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı, TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm gözaltına alındı.

Şüpheliler, 2011'de Fenerbahçe'ye yönelik yürütülen şike soruşturmasında 'kumpas' yapmakla suçlanıyor.

Halk TV'den Dinçer Gökçe gözaltıların Saadettin Saran'dan önceki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şikayetçi olduğu dosyada, Lütfi Arıboğan'ın 12 Temmuz 2011'de Mehmet Baransu'ya bir e-posta gönderdiğinin ortaya çıkması sonrası gerçekleştiğini yazdı. Ancak e-postanın içeriği bilinmiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada şüphelilerin, 2011’deki “Futbolda Şike Soruşturmasında" Mehmet Baransu ile irtibatlı olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Bu iddiayla da "silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla savunmalarına başvurulmak üzere cumhuriyet başsavcılığında hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

Savclığın konu hakkındaki açıklaması şöyle:

“Kamuoyunda '2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması' şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

2011 Futbolda Şike Soruşturması

3 Temmuz 2011’de başlatılan ve kamuoyunda “futbolda şike soruşturması” olarak bilinen operasyon kapsamında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu çok sayıda kulüp yöneticisi, futbolcu ve menajer gözaltına alındı. Soruşturma, Süper Lig ve alt liglerde bazı maçlarda şike ve teşvik primi verildiği iddialarına dayanıyordu.

Aziz Yıldırım tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konuldu; yaklaşık bir yıl tutuklu kaldı. Fenerbahçe, UEFA tarafından 2012–2013 sezonu Avrupa kupalarından men edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise ligden düşürme kararı almadı.

Yargılama sürecinde yerel mahkeme 2013’te Aziz Yıldırım hakkında mahkûmiyet kararı verdi. Ancak Yargıtay 2015’te kararı bozdu. Yeniden görülen davada 2021 yılında tüm sanıklar beraat etti.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalarda, 2011 sürecinin Gülen Cemaatine mensup emniyet ve yargı mensuplarınca delil uydurma ve usulsüzlüklerle yürütüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı yürüten bazı savcı, polis ve kamu görevlileri hakkında ayrı davalar açıldı.