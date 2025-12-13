ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2025 09:52
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2025 09:54
1 dk Okuma

‘Futbolda bahis’ soruşturmasında Ahmet Çakar’a yurt dışına çıkış yasağı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan; ancak sonra hastaneye kaldırılan eski hakem hakkındaki gözaltı kararı 8 Aralık’ta kaldırılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

‘Futbolda bahis’ soruşturmasında Ahmet Çakar’a yurt dışına çıkış yasağı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “futbolda bahis” ve “şike” iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ifade vermek üzere dün (12 Aralık) İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Çakar hakkında “yurt dışına çıkmamak” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çakar, “Savcılık tarafından serbest bırakıldım. Eşim çocuklarımın yanında. Ay sonu gelecek,” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor
Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor
27 Ekim 2025

Gözaltı kararı 8 Aralık’ta kaldırıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan; ancak rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle 8 Aralık’ta kaldırılmıştı.

Savcılıktan emniyete, Çakar’ın tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verilmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
