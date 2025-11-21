Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakeme ilişkin MASAK raporu hazırlandı

“Futbolda bahis” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 8’i tutuklu 17 hakem hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu hazırlandı.

Raporda, şans oyunları sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan binlerce işlem incelenirken, bazı hakemlerin kişisel hesaplarında 2021-2015 yılları aralığında, on milyonlarca lirayı bulan para giriş-çıkışları, toplam işlem hacimlerinin ise yüz milyonlar seviyelerine ulaştığı belirlendi.

👉 Soruşturma ile ilgili dün (20 Kasım) Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gazetecilere bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcıvekili Osman Sağlam, ilerleyen günlerde büyük bir operasyon daha yapacaklarını duyurdu

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, MASAK’ın değerlendirmesi hakemlerin şans oyunları sektöründe faaliyet gösteren firmalarla gerçekleştirdikleri mali işlemlere ilişkin tabloyu şöyle ortaya koydu:

Erkan Arslan’ın toplam işlem hacmi 35,1 milyon TL.

Yasin Şen’in toplam işlem hacmi 21 milyon TL.

Yakup Yapıcı’nın toplam işlem hacmi 8,5 milyon TL.

Nevzat Okat’ın toplam işlem hacmi 50,2 milyon TL.

Şenol Bektaş’ın toplam işlem hacmi 22,1 milyon TL.

Ahmet Kıvanç Kader’in toplam işlem hacmi 269 milyon TL.

Sabri Emre Tekin’in toplam işlem hacmi 8,9 milyon TL.

Nurullah Bayram’ın toplam işlem hacmi 6,8 milyon TL.

Miraç Yıldırım’ın toplam işlem hacmi 12,3 milyon TL.

Baran Karaman’ın toplam işlem hacmi 35,4 milyon TL.

Batuhan Topçu’nun toplam işlem hacmi 30,7 milyon TL.

Umut Kaptan’ın toplam işlem hacmi 5,7 milyon TL.

Arif Taşkın’ın toplam işlem hacmi 3,8 milyon TL.

Ufuk Tatlıcan’ın toplam işlem hacmi 4,1 milyon TL.

Bedirhan Efe Akdoğan’ın toplam işlem hacmi 350 milyon TL.

Mustafa Özel’in toplam işlem hacmi 43,4 milyon TL.

Cihad Buyurgan’ın toplam işlem hacmi 10,1 milyon TL.

(TY)