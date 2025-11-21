ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 14:33
2 dk Okuma

Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakeme ilişkin MASAK raporu hazırlandı

Hakemlerin hesaplarında 2021-2025 döneminde on milyonlarca liralık işlem tespit edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakeme ilişkin MASAK raporu hazırlandı
Fotoğraf: Canva

“Futbolda bahis” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 8’i tutuklu 17 hakem hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu hazırlandı.

Raporda, şans oyunları sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan binlerce işlem incelenirken, bazı hakemlerin kişisel hesaplarında 2021-2015 yılları aralığında, on milyonlarca lirayı bulan para giriş-çıkışları, toplam işlem hacimlerinin ise yüz milyonlar seviyelerine ulaştığı belirlendi.

👉 Soruşturma ile ilgili dün (20 Kasım) Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gazetecilere bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcıvekili Osman Sağlam, ilerleyen günlerde büyük bir operasyon daha yapacaklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, MASAK’ın değerlendirmesi hakemlerin şans oyunları sektöründe faaliyet gösteren firmalarla gerçekleştirdikleri mali işlemlere ilişkin tabloyu şöyle ortaya koydu:

  • Erkan Arslan’ın toplam işlem hacmi 35,1 milyon TL.
  • Yasin Şen’in toplam işlem hacmi 21 milyon TL.
  • Yakup Yapıcı’nın toplam işlem hacmi 8,5 milyon TL.
  • Nevzat Okat’ın toplam işlem hacmi 50,2 milyon TL.
  • Şenol Bektaş’ın toplam işlem hacmi 22,1 milyon TL.
  • Ahmet Kıvanç Kader’in toplam işlem hacmi 269 milyon TL.
  • Sabri Emre Tekin’in toplam işlem hacmi 8,9 milyon TL.
  • Nurullah Bayram’ın toplam işlem hacmi 6,8 milyon TL.
  • Miraç Yıldırım’ın toplam işlem hacmi 12,3 milyon TL.
  • Baran Karaman’ın toplam işlem hacmi 35,4 milyon TL.
  • Batuhan Topçu’nun toplam işlem hacmi 30,7 milyon TL.
  • Umut Kaptan’ın toplam işlem hacmi 5,7 milyon TL.
  • Arif Taşkın’ın toplam işlem hacmi 3,8 milyon TL.
  • Ufuk Tatlıcan’ın toplam işlem hacmi 4,1 milyon TL.
  • Bedirhan Efe Akdoğan’ın toplam işlem hacmi 350 milyon TL.
  • Mustafa Özel’in toplam işlem hacmi 43,4 milyon TL.
  • Cihad Buyurgan’ın toplam işlem hacmi 10,1 milyon TL.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
futbolda bahis soruşturmaları MASAK raporu istanbul cumhuriyet başsavcılığı akın gürlek Türkiye Futbol Federasyonu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan futbolda bahis soruşturmaları açıklaması
20 Kasım 2025
/haber/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-futbolda-bahis-sorusturmalari-aciklamasi-313723
PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig futbolcularına verilen cezaları duyurdu
18 Kasım 2025
/haber/pfdk-bahis-sorusturmasinda-tff-2-lig-futbolcularina-verilen-cezalari-duyurdu-313646
Bahis Soruşturması: 149 Hakeme 8–12 ay men, 3 isim için inceleme sürüyor
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasi-149-hakeme-8-12-ay-men-3-isim-icin-inceleme-suruyor-313311
HAKEMLER VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE
Bahis soruşturmasında 21 kişi için gözaltı
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasinda-21-kisi-icin-gozalti-313287
Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis istifaları
6 Kasım 2025
/haber/turkiye-futbol-federasyonunda-bahis-istifalari-313280
Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma
31 Ekim 2025
/haber/ozgur-ozel-in-bahis-oynandi-iddiasina-sorusturma-313102
TFF bahis oynadığını iddia ettiği 152 hakemi disipline sevk etti
28 Ekim 2025
/haber/tff-bahis-oynadigini-iddia-ettigi-152-hakemi-disipline-sevk-etti-313000
Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor
27 Ekim 2025
/haber/turkiye-futbol-federasyonu-371-hakemin-bahis-hesabi-var-152-si-aktif-olarak-oynuyor-312953
