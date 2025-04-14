Futbolcuların “normal doğum” pankartına tepki: Tamam erkekler siz normal doğurun

Süper Lig’de bu hafta birçok takım, Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Olan Normal Doğum” kampanyasını destekleyen pankartlarla sahaya çıktı. Ancak erkek futbolcuların yer aldığı maçlarda doğum yöntemlerine dair mesaj verilmesi hem kadınlardan hem de futbolsever kamuoyundan büyük tepki gördü.

Toplumsal meseleler karşısında genellikle sessiz kalan kulüplerin, bu kez kadınların bedenine dair bir kampanyaya destek vermesi “akıl verme” ve “cinsiyetçi dayatma” olarak nitelendirildi.

"Ayağının topuyla kadın işine karışma"

Kadınlar, “normal doğum” ifadesine tepki göstererek doğum biçiminin bireysel, tıbbi ve sosyolojik koşullara göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun mesajı netti: “Tamam, siz ‘normal’ doğum yaparsınız o zaman.”

Kadın Koalisyonu ise kampanyayı, “Ayağının topuyla kadınların işine karışma! Sana mı soracağız!” diyerek protesto etti.

Kadınlardan tepki

Kıvılcım Harika Ertunç, kampanyayı “kusursuz bir iletişim fecaati” olarak nitelendirdi. Ertunç, futbolculara hitaben şunları söyledi:

“Normal doğum değil, vajinal doğum. Kadınların nasıl doğum yapacağı sizi hiç ilgilendirmez. İlla kadınlarla ilgili bir şey söylemek istiyorsanız Amedspor’un ‘Kadınlar Dünyayı Özgürleştirecek’ pankartını örnek alın.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de duruma tepki göstererek, “Ülkede bütün sorunlar bitmiş gibi erkek futbolcular kadınların nasıl doğum yapacağını söylüyor. Beyler, siz doğum yapacak olursanız 'normal doğum' yaparsınız. Kadınların bedeninden elinizi çekeceksiniz,” ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar ise, sahada ve tribünde yalnızca erkeklerin yer aldığı bir ortamda kadınlara dair bir kampanya yürütülmesini şu sözlerle eleştirdi:

“Doğal olan normal doğum’ pankartıyla bedenimize müdahale ediliyor. Bu bir sağlık kampanyası değil; açıkça cinsiyetçi bir dayatma! Doğum biçimi kadının kararına aittir, nokta.”

Eren Keskin: Kadın bedenine , kadının seçimine, böylesine fütursuzca müdahale etme hakkını nerden alıyorsunuz? Sivasspor’un taşıdığı pankart! Futbol Federasyonu bir DUR! Boyundan büyük işe kalkışma! #kadınayönelikşiddetpolitiktir

Arzu Erkan: “Neyin norm olduğuna siz karar veremezsiniz. Doğum şekli, kadının tıbbi, ruhsal ve sosyolojik durumuna göre belirlenir. Kimse ‘normal’ diye dayatamaz.”

Zekine Türkeri: “Bence de, doktor aksini tavsiye etmediği sürece. Ama yine de iyi düşünün beyler, doğursunlar da dünyanın kaç bucak olduğunu görsünler.”

Attorney at Love: “İlla bir şeye ‘normal’ diyecekseniz bu doğum değil, kadının karar hakkıdır. Kadının doğumuna müdahale etmeye değil, seçimine saygı duymaya ihtiyacınız var.”

BKD - Bodrum Kadın Dayanışma Derneği: “Bizzat deneyiminiz itibarıyla mı bu beyanı paylaşma gereği duydunuz baaaaylar? Merak ettik de...”

Sezin Uçar "#Sivasspor oyuncularına… 1) Normal doğum değil, vajinal doğum. 2) Kadınların nasıl doğum yapacağı sizi hiç ilgilendirmez. 3) İlla kadınlarla ilgili bir şey söylemek istiyorsanız Amedspor’un “Kadınlar Dünyayı Özgürleştirecek” pankartını örnek alabilirsiniz.

Deniz Akbıyık: Öncelikle onun adı "normal" değil; vajinal doğum. Vajina demekten dahi çekinirken sizde olmayan vajinalar hakkında fikir beyan etmemenizi tavsiye ederim.

DENİZ ALAN HELD YAZDI Normal Doğum? Sezaryen?

TTB’den Bakanlığa video tepkisi: Duygusal istismar yaratılıyor

Vajinal doğum nedir? Vajinal doğum, bebeğin annenin doğum kanalından geçerek dünyaya geldiği doğum şeklidir. Genellikle kendi kendine başlayan kasılmalarla olur ve tıbbi müdahaleye daha az ihtiyaç duyulur. Toplumda bu doğum biçimine “normal doğum” denir. Sezaryen doğum nedir? Sezaryen doğum, annenin karnına ve rahmine yapılan cerrahi bir kesiyle bebeğin doğurtulmasıdır. Bebeğin ters durması, doğumun ilerlememesi, anne ya da bebek için riskli durumların olması gibi pek çok nedenden dolayı tercih edilir. Bazen planlı olarak yapılır, bazen acil durumlarda hayat kurtarıcı olur. Peki neden “normal doğum” tanımı sorunlu? “Normal” kelimesi, doğumun yalnızca bir türünü doğru, sağlıklı ve olması gereken olarak tanımlar. Oysa her doğum şekli kendi içinde biriciktir ve anne ile bebeğin sağlık durumu, gebeliğin seyri, psikolojik hazırlık, doğum korkusu, önceki doğum hikâyeleri gibi çok çeşitli faktörlere göre değişebilir. “Normal” olmayan “anormal” midir? Sezaryen doğum yapan kadınlar kendilerini eksik ya da yetersiz hissetmeye zorlanıyor.

Sezaryen doğum yapan kadınlar kendilerini eksik ya da yetersiz hissetmeye zorlanıyor. Tıbbi kararlara müdahale: Hekimle kadın arasında verilmesi gereken bir sağlık kararına, toplum ya da devlet yönlendirme yapıyor.

Hekimle kadın arasında verilmesi gereken bir sağlık kararına, toplum ya da devlet yönlendirme yapıyor. Beden üzerinden denetim: Kadının nasıl doğum yapması gerektiğine dair kamu kampanyaları, kadınların bedenleri üzerindeki denetimi artırıyor.

Kadının nasıl doğum yapması gerektiğine dair kamu kampanyaları, kadınların bedenleri üzerindeki denetimi artırıyor. Psikolojik baskı yaratıyor: Bazı kadınlar doğum sonrası depresyon, suçluluk hissi gibi duygular yaşayabiliyor. Uzman görüşleri ne diyor? Kadın doğum uzmanları, doğum şeklinin tıbbi ve kişisel değerlendirmeler sonucunda belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Vajinal doğum, sağlıklı gebeliklerde ilk seçenek olarak önerilebilir; ancak bu, sezaryenin “yanlış” bir yöntem olduğu anlamına gelmez. Sezaryen de anne ve bebek sağlığını korumak için en doğru tercih olabilir. Kadınlar, doğum şekli konusunda bilgi almayı, seçenekleri bilmeyi ve en önemlisi karar hakkına sahip olmayı istiyor. Devletin, kurumların veya toplumun bu sürece “doğru olan budur” diyerek müdahale etmesini değil, kadının iradesine saygı gösterilmesini talep ediyorlar.

(EMK)